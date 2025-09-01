Polis nga nanion sud sa buwangan posible nga i-dismiss sa serbisyo

Gikondenar sa hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ang gihimo sa usa ka polis nga sakop sa Talisay City Police Station nga nadakpan sa sulod sa buwangan sa siyudad sa Naga niadtong Sabado, Agusto 30, 2025 human nagmaoy ug mibunot sa iyang armas.
Matod ni Police Colonel Christopher Bermudez, pangulo sa CPPO, nga ang gibuhat ni Police Patrolman Frank Omambac Alemento, 46, dili madawat sa PNP Organization.
Ang publiko nagkinahanglan ug polis opisyal nga disiplinado, dunay integridad ug labaw sa tanan professional sa trabaho.
Ang maong insidente wala lang naglapas sa kasamtangan nga balaod ug regulasyon sa PNP apan nagpahuyang kini sa pagsalig sa publiko ngadto kanila nga ilang gisaaran nga hatagan og proteksyon.
Nabalhog na ang maong polis sa selda sa Naga City Police Station ug giandam na ang kasong criminal ug administratiba batok kaniya.
“We want to assure the people of Cebu Province that this incident does not reflect the values and standards of the Cebu Police Provincial Office. We remain committed to upholding the highest standard of discipline and to swiftly responding to any misconduct involving our personnel,” sigun sa CPPO.
Base sa kuha sa CCTV footage, makita nga nag-inilogay sa armas ang suspetsadong polis ug ang usa ka lalaki nga iyang gikalalis.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station nga hubog matod pa si Alemento nga misulod sa buwangan bitbit ang usa ka manok panabong ug sa pikas kamot naggunit og botelya sa beer.
Samtang nanapad sa iyang manok igtatari, nakakita siyag kalalis hinungdan nga mibunot sa iyang armas nga misangpot sa inilogay.
Dali nga nanawag og police ang mga tawo sa buwangan ug malampuson nga nadakpan si Alemento.
Dihang nahinabi sa Superbalita si Alemento samtang gitanggong sa Naga City Police Station, kini mibutyag nga pinangga kaayo niya si Ogis nga Kelso ang bloodline.
“Gi-rescue naku akong manok nga si Ogis human ko gipahibalo sa akong kauban nga gibinuangan didto sa buwangan,” matud ni Alemento.
Sumala pa niini nga tulo na ka higayon nga nakadaog sa tari si Ogis.
Hinuon, matud niya nga iyang atubangon ang kasong ipasaka batok kaniya. / AYB, GPL