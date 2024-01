Polis nga ‘nanulis’ sa Coop ipataktak

Gawas sa kasong kriminal nga gisang-at sa Toledo City Police Station batok sa ilang personnel nga suspek sa pagtulis sa LAMAC Multipurpose Cooperative sa Luray II, Toledo City sa miaging semana, mag-atubang usab kini og kasong administratiba sa Police Regional Office 7.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, nga ipaagi gihapon nila og due process ang kaso ni Police Patrolman Jaymar Briones Exequiel.

Giklaro ni Pelare nga duna silay lig-on nga mga ebidensya nga gihuptan batok sa maong polis.

Sila nakasiguro nga mataktak kini sa serbisyo.

Ang kadagkuan sa kapulisan sa PRO 7 dili modupa sa mga personnel nga nakalapas sa balaod.

“Klaro ang position sa atong regional director Police Brigadier General Aberin since his assumption. There will be no sacred cows in our enforcement of the law, especially if our violators are members of the PNP. So ang balaod ang mopatigbabaw unya kon makasala ka you will be arrested,” matod ni Pelare.

Apan nipasabot si Pelare nga isolated lang kini nga insidente tungod kay dunay kaugalingon nga personal nga problema ang suspek hinungdan nga nahimo niya ang krimen.

Base sa pamahayag sa asawa sa suspek nga nakautang og dakong kantidad ang iyang bana tungod sa pagka ungo niini sa online gambling.

Gibutyag ni Pelare nga hugot nga gidili sa PNP organization ang pagpanugal.

Gani kon dunay personnel nga makit-an sa mga sugalan, ipaubos kini sa dismissal proceedings.

Daghan na ang napasakaan og kaso nga mga polis niining maong palisiya sa PNP nga tungod niini nibahad ang PRO 7 nga kon dunay mga polis nga malambigit sa pagpanugal, mag-atubang kini og administrative case.

Giangkon ni Pelare nga maglisod sila karon sa paggukod sa mga polis nga nadudahan nga naungo sa sugal sanglit high tech na karon kay ipaagi sa cellular phone.

Apan dunay gitahasan nga unit sa PRO 7 sa pag monitor sa tanang personnel kon duna bay nanugal diha sa online.