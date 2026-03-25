Polis nga samaran sa engkuwentro, gitauran og medalya sa PRO 7

Personal nga gibisita ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, ang polis nga naangol human makaengkwentro ang usa ka ex-convict sa Sityo Boloc-Boloc, Barangay Sangat, Lungsod sa San Fernando niadtong Sabado, Marso 21, 2026.

Gitauran og Medalya ng Sugatang Magiting si Police Patrolman Kim Ceniza Villariaza isip pag-ila sa iyang kaisog ug sakripisyo sa panerbisyo.

Nakasinati og samad pinusilan sa iyang ilok si Villariaza ug malampuson siyang napaubos sa operasyon ug kasamtangan nang nagpaalim sa tambalanan.

Gipasalig ni Maranan nga abagahon sa PRO 7 ang tanang medical expenses.

Nakadawat sab ang polis og cash assistance gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund, Inc. (PSMBFI).

“Your courage and dedication to duty embody the true spirit of public service. The sacrifice you have made in the line of duty is deeply honored by the entire Police Regional Office 7. Rest assured that your PRO 7 family stands firmly beside you as you continue your recovery. Your bravery will always serve as an inspiration to every police officer committed to protecting our communities,” matod ni Maranan.

Si Villariaza naangol atol sa operasyon batok kang Jay Niño Castañares, usa ka iladong hardcore criminal ug sakop sa usa ka gun-for-hire group.

Si Castañares mao sab ang gitudlong suspek sa pagpusil-patay sa usa ka “chololot vendor” nga si Emilio Miñoza Sabroso sa Barangay Greenhills.

Ang maong operasyon gilusad sa San Fernando Police uban sa tabang sa Naga City, Carcar City Police, ug Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7. / AYB