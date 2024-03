Polis: Pamilya dili mokiha

Dili mopasaka og kaso ang pamilya sa kanhi sundalo nga gipatay sa iyang manghod sa compound sa Visayas Command (Viscom) sa Barangay Apas, dakba­yan sa Sugbo sa Huwebes sa udto, Marso 7, 2024.

Si Roberto Astillo, 65, na­matay human gidunggab ug gigulgol ang iyang liog sa manghod niini nga si Francisco, 59, pulos mga ulitawo.

Matod ni Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station, nga nipahibawo na ang mga igsuon nga dili sila interesado nga mopasaka og kaso batok sa suspek.

Apan gipahibalo ni Caacoy nga bisan dili mokiha ang pamilya, ang kapulisan mopasaka og kasong murder sa korte.

“Ang koan lagi dili na mo-file ang mga igsuon, but akong filan gyud namo og kaso, kami na lay mobarog,” matod ni Caacoy.

Dugang ni Caaco, nitug-an ang mga igsuon nga dunay dili maayo nga batasan ang biktima sanglit mao kini ang naghawod sa ilang yuta ug balay nga gipundar sa luyo sa Viscom nga gipaabangan. Tulo, matod pa, sila ang namuyo sa maong luna.

Gani ang usa niini ka igsuon nga usa usab ka kanhi sundalo gipapahawa ni Roberto sanglit nakakuha og mando gikan sa korte.

“Base sa among imbestigas­yon, nakontrahan na ni sa mga igsuon kay kini’ng biktima, base sa among nasubay, siya na diay ang murag niangkon diha nga property, kanang naa diha nga lugar. Naa kuno ni dokumento. In fact, ang usa niya ka igsuon napa-eject na niya thru court order,” dugang ni Caacoy.

Dinhi nagsugod ang bangi sa managsuon nga tungod niini wala na silay maayong tinagdanay.

Sa wala pa ang hitabo, ang suspek, matod ni Caacoy, na­nawag sa taga Visayan Electric aron ipabalhin ang katumbahon na nga poste kay peligro nga maigo ang iyang balay.

Apan wala nisugot ang biktima, kay matod pa, nabutang kini sa iyang property nga maoy hinungdan sa ilang lalis.

Sa dihang nisulod sa balay ang maguwang, gisundan sa manghod, gidunggab ug gigulgol pa ang liog niini. / AYB