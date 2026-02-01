Polis patay sa bangga sa Naga

Patay na nga nadangat sa tambalanan ang beteranong polis nga gikatakdang moretiro karong tuiga human nadasmagan sa gikasugat nga Ceres bus sa national highway sa Barangay Inoburan, siyudad sa Naga alas 7:45 sa buntag, Dominggo, Pebrero 1, 2026.
Ang nakalas mao si Police Executive Master Sergeant Antonio Sando, 55, sakop sa Traffic Patrol Group nga residente sa siyudad sa Carcar.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Naga City Police Station, nasayran nga nagsubay sa managlahi nga direksyon ang Ceres Bus (GXV 290) nga gimaneho ni Junrel Villamor Cavalida, 43, taga Barangay Bato, lungsod sa Samboan ug ang patrol motorcycle.
Ang Ceres bus paingon sa siyudad sa Sugbo samtang si Sando paingon sa habagatan.
Apan pag-abot sa dapit diin nahitabo ang insidente, ang nag-una nga sakyanan nga Mitsubishi Mirage nga nagsubay sa inner lane kalit lang mihunong. Tungod niini, ang Honda City ug Toyota Innova nga nagsunod mi-brake usab og kalit, apan nagkabanggaanay ang duha.
Ang Ceres bus dali usab nga milikay sa pikas linya apan nadasmagan na hinuon ang polis nga sakay sa Kawasaki nga patrol motorcycle ug laing motorsiklo nga Yamaha Aerox.
Tungod sa kakusog sa impact napasok ang motor sa hood sa bus ug ang biktima nga si Sando nakaangkon ug daku nga kadaot sa ulo ug lawas.
Dali nga gidala ang biktima sa South General Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival ni Dr. Ian Klint Nallano.
Samtang ang driver sa Ceres gikustodiya sa Naga City Police Station ug mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / AYB