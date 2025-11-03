Polis sa Talisay girelibuhan tungod sa “Bring Me” drug addict, unregistered firearm nga content

Gitangtang sa iyang puwesto ang usa ka polis nga nadestino sa Talisay City tungod sa iyang social media content nga nagtanyag siya og kuwarta gikan sa P2,000 ngadto sa P5,000 isip balos sa pagsurender sa mga drug user ug pusher o mga wala marehistro nga armas sa ilang buhatan.
Sa usa ka press conference, si PNP acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. niingon nga gimanduan niya ang PNP-Anti Cybercrime Group (ACG) ug ang Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) nga magpahigayon og imbestigasyon sa mga buhat sa polis nga dili kabahin sa standard police operational procedures.
Si PNP Spokesperson Brigadier General Randulf Tuaño nagkanayon nga kini usa ka personal nga inisyatiba sa polis nga iyang gi-post sa iyang personal nga social media account.
Matod niya, gitangtang na ang post ug ang account sa personnel.
“Napa-take down na ang account at ang post pero na preserve ng ating ACG ang video para sa investigation para kung ano ang karapat-dapat isampa na kaso laban sa kanya,” matod ni Tuaño.
Sa maong post, ang police personnel nga nagtawag niini og “bring me” game, nagtanyag og kuwarta nga moabot og P2,000 ngadto sa P5,000 ni bisan kinsa nga motunol og mga drug user ug pusher o wala marehistro nga armas ngadto sa ilang buhatan sa kapulisan.
Giklaro ni Tuaño nga walay labot ang PNP sa mga gihimo sa polis. / Third Anne Peralta-Malonzo