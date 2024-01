Polis ‘utangan, nanulis’

Dul-an sa P1 million ang giingon nga utang ni Police Patrolman Jaymar Exequiel tungod sa iyang pagkagumon sa sugal nga e-sabong ug gituohang maoy nitukmod kaniya sa binugtong nga pagtulis sa usa ka sanga sa kooperatiba sa Dakbayan sa Toledo niadtong Biyernes sa buntag, Enero 12, 2024.

Nisuway pa unta paghikog sa holding cell ang polis apan nasanta sa iyang mga kauban nga nakabantay sa iyang gibuhat.

Si Police Staff Sgt. Alfredo De Gracia, imbestigador sa Toledo City Police Station sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu sa Sabado, Enero 13, nagkanayon nga ang 28-anyos nga asawa nibutyag nga nalubong sa utang ang iyang bana.

Nagsugod ang problema human “naungo” sa online sabong gikan sa tuig 2022 ngadto sa 2023.

Sa iyang nahibaw-an, ang iyang bana nakautang og mga P700,000, apan nagtuo siya’ng duna pay lain.

Nakabayad na unta kini kay naka loan, apan nakautang na sab hinungdan nga wa na nakaimpas.

Ang asawa nibutyag nga gumikan sa problema sa utang, panagsa ra mopauli sa ilang balay ang iyang bana nga polis.

Mouli man tuod apan di usab magdugay, matod ni De Gracia base sa sulti sa asawa.

Niadtong 2017 nadawat sa pagka polis si Exequiel ug nadestino isip motor riding cop sa siyudad. Ang magtiayon dunay usa ka anak.

CCTV

Nasubay sa mga imbestigador si Exequiel pinaagi sa mga footage sa closed circuit television (CCTV).

Ilang nakaplagan ang motorsiklo mga alas 2 sa hapon sa Biyernes likod sa St. John de Sahagun Church sa Magsaysay Hills, Brgy. Poblacion.

Nakuha gikan sa motorsiklo ang service firearm ni Exequiel, black jogging pants ug itom nga sunglasses nga hayan iyang gigamit sa krimen.

Human niya biyai ang motorsiklo, nisakay kini sa laing motorsiklo nga giisyu kaniya isip polis.

Human nila nasayran ang gipuy-an sa suspek, ila kining giadto ug naabtan ang ikaduha nga motorsiklo nga nailhan pinaagi sa CCTV.

Matod ni De Gracia nga naratol ang suspek human niya nakita sa ilang group chat nga nasubay ang iyang giagian samtang nagmotorsiklo.

Sa alas 11:45 sa Biyernes sa gabii, ilang gidakop ang suspek base sa mga ebidensya nga ilang nakuha.

“Naratol na man daw siya kay pagtan-aw niya sa ilang GC, na indentify sa CCTV ang motorsiklo, ug asa nipadulong ang suspek,” dugang ni De Gracia sa interbyo.

“Nihilak man kay duna daw siyay daghang problema. Unya bisa’g wala direkta mi-angkon, ang ebidensiya kompleto,” dugang ni De Gracia.

RECOVER

Alas 10 sa buntag sa Sabado, usa ka 24-anyos nga dalaga nitawag sa kapulisan sa Toledo ug niuli sa backpack ni Exequiel, nga dunay sulod nga kwarta.

Nipahibalo kanila ang babaye nga Biyernes sa hapon gitawagan siya ni Exequiel nga ipakuha ang backpack nga naa sa giabangan nga kwarto sa Brgy. Luray 2, dakbayan sa Toledo.

Ang instruction nga ipadala kini apil ang mga bulingon kay palabhan.

Wala pa niya maablihi ang maong backpack dihang iyang gihatud sa Toledo Police station.

HIKOG

Nisuway paghikog sulod sa custodial facility sa Toledo City police station si Exequiel.

Maayo gani kay nabantayan siya nga nihigot sa iyang liog gamit ang higot sa short pants niini ug ang tumoy gihigot usab sa gripo sa tubig samtang siya naglingkod.

Dali siya nga gisanta sa iyang mga kauban ug malampuson nga naluwas. Dunay nakuha nga suwat pagpanamilit ug last will and testament ang mga imbestigador nga iya ni Exequiel sulod sa iyang giabangan nga boarding house.