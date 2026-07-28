Political Science professor: Sona ni PBBM way konkreto nga resulta

Gipahayag sa usa ka Political Science professor sa University of San Carlos (USC), Cebu City nga ang ikalimang State of the Nation Address (Sona) ni President Ferdinand Marcos Jr. nisuway sa pagtubag sa dagkong isyu sa nasod, apan ang mga Pilipino nangita na og konkreto nga resulta ug accountability,
dili na ang mga saad ang giingong gusto sa katawhan.
Si Grace Magalzo-Bualat, chair sa Department of Political Science sa USC, niingon nga gitubag sa presidente ang iyang gitawag nga “elephant in the room,” ilabina ang korapsiyon ug ang kontrobersiya nga naglibot sa mga flood control projects.
“The President addressed the elephant in the room, particularly corruption and the flood control issue. But after a year, Filipinos expected more than updates that cases had already been filed. They want convictions and genuine accountability,” matod ni Bualat atol sa media forum niadtong Martes, Hulyo 28, 2026.
Matod niya, ang pahayag sa presidente nga bisan ang mga sakop sa iyang pamilya dili mapanalipdan sa imbestigasyon daw usa ka paagi aron mabalik ang pagsalig sa publiko human sa pagkunhod sa iyang trust ratings.
“It was a form of political redemption. He needed to assure the public that he is serious about fighting corruption,” nagkanayon si Bualat.
Bisan giila ni Magalzo-Bualat nga adunay mga maayong sugyot sa Sona sa Presidente, matod niya nga daghan sa giingong kalampusan sa administrasyon wala pa matagamtami sa ordinaryong mga Pilipino.
Iyang gitumbok ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton, inflation, ug kakuwang sa trabaho isip mga problema nga padayon gihapong giatubang sa mga Pilipino bisan pa sa giingong paglambo sa ekonomiya.
Sumala niya ang mga programa sama sa pagpalapad sa healthcare, tax reforms, libreng sakay, ug ang P20 kada kilo nga bugas kinahanglan magpakita og tin-aw nga benepisyo nga mabati sa katawhan. /