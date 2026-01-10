Politiko ban atol sa mga distribution sa cash aid

Gipahibawo ni Department of Budget and Management (DBM) acting Secretary Rolly Toledo niadtong Sabado nga ang 2026 General Appropriations Act (GAA) nagdili na sa mga politiko sa pag-apil sa pag-apod-apod og cash assistance gikan sa mga ahensya sa gobiyerno.
Sa usa ka interview sa radyo, giingon ni Toledo nga ang 2026 GAA, o ang Republic Act (RA) 12314 nga nagkantidad og P6.793 trilyones nga nasudnong budget, adunay “special provision” o espesyal nga lagda nga nagdili sa pagpanghilabot sa mga politiko sa paghatag og kwarta ug uban pang matang sa pinansyal nga hinabang.
Subay sa Section 19 sa RA 12314, ang tanang pag-apod-apod sa cash assistance kinahanglan nga ipahigayon sa eksklusibong paagi sa mga otorisadong opisyal ug personahe sa gobIyerno o mga accredited nga kauban lamang.
“No public officials holding elective positions, electoral candidates, politicians, political partners, or any of their representatives, except for officials having direct administrative and executive authority over the implementing agency, shall influence, be present in, participate in, or take part in the actual distribution of any cash assistance and other forms of financial aid,” matod sa maong balaod.
Giklaro ni Toledo nga lakip sa mga programa nga sakop niini mao ang:
DSWD: Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) ug uban pang protective services.
DOLE: Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD).
DOH: Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients.
Gidid-an usab sa balaod ang pagpapilit o pagdisplay og mga political signage, branding, paraphernalia, o bisan unsang aktibidad sa mga politiko sulod sa dapit diin gihimo ang distribution.
Matod ni Toledo, kini nagsilbing “safeguard” aron masiguro nga dili magamit sa politika ang hinabang sa gobiyerno.
Ubos sa 2026 GAA, ang mga nasyonal nga ahensya gimanduan sa paghimo og hugot nga mga rekisitos ug protocol aron masunod kini nga polisiya.
Ang Joint Congressional Com-mittee on Public Expenditures mao usab ang gitahasan sa pag-monitor sa pagsunod sa mga ahensya. / PNA