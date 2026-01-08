Politiko gidid-an pagsakay sa galleon

Dili na tugotan ang mga politiko nga mosakay sa galleon nga magdala sa imahe sa Santo Niño atol sa umaabot nga seaborne procession para sa Fiesta Señor 2026.
Kini nga pagdili nagtumong sa pagmintinar sa kasagrado sa ritwal ug paglikay sa bisan unsang sayop nga pagsabot sa publiko, matod ni Fr. Jules Van Almerez, OSA, ang media liaison sa Basilica alang sa maong kalihukan.
Gibutyag niya nga dili tugotan ang mga politiko tungod kay ang ilang presensya tingali dili tan-awon nga angayan sa publiko, ilabi na taliwala sa mga isyu sa korapsiyon karon, ug basin kwestiyunon sa mga tawo kon ngano nga anaa sila didto.
“Among tumong nga inig kita sa mga tawo sa galleon, malipay sila, dili maglagot,” pamahayag ni Almerez sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Enero 8, 2026.
Hinuon, iyang giklaro nga ang maong polisiya dili hingpit nga pagdili sa tanang opisyal sa gobiyerno. Kadtong kansang presensya kinahanglanon gyud alang sa kalihukan, sama sa mga opisyal sa dakbayan nga responsable sa seguridad ug kahapsay, mahimong makasakay gihapon sa barko.
“Dili tungod kay politiko sila, kondili tungod sa ilang function,” dugang pa niya.
Matod ni Almerez nga duna nay final nga listahan sa mga pasahero ang galleon diin naglakip kini sa arsobispo, mga dinapit nga bisita, mga sponsor, ug mga miyembro sa hermandad.
Karong tuiga, ang Lite Ferries 10 sa Lite Ferries Shipping Corp. mao ang napili nga opisyal nga galleon alang sa prosesyon sa dagat sa sunod Sabado, Enero 17, 2026.
Giaghat ang mga deboto sa pagtan-aw sa mga dapit nga gitagana sa Pier 1 hangtod sa 5.
Si Inspector Jomar Lumapay, ang ground commander sa Cebu Port Authority, niingon nga ipatuman ang hugot nga seguridad sa tanang pultahan, lakip na ang mga inspeksyon ug K9 screening.
Dili itugot ang mga mahait nga butang ug kinahanglan mosunod ang mga motambong sa instruksyon sa mga security personnel.
Bisan og wa’y limitasyon ang gidaghanon sa mga deboto sa mga viewing deck, unahon gihapon ang pagdumala sa panon sa katawhan aron maseguro ang kaluwasan.
Ang seaborne procession usa sa mga highlight sa Fiesta Señor nga matapos sa Enero 18, nga nagtimaan sa ika-461 nga selebrasyon sa Santo Niño de Cebu.
Ang tema sa kapistahan karong tuiga mao ang “In Santo Niño We Are One.”
Ang napili nga Hermano ug Hermana Mayores alang sa ika-461 nga Fiesta Señor 2026 mao sila si Edgar Mary Sarmiento ug Jennifer Helen Weigel Sarmiento. / CAV