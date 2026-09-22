Poll spending ban sa Comelec nagsugod na

Bisan pa sa posibilidad nga ma-postpone ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) karong Nobiyembre 2, gisugdan na sa Commission on Elections (Comelec) ang pagpatuman sa pagdili sa paggasto sa pundo sa gobiyerno.
Sa usa ka post sa social media, nagpahayag ang Comelec nga ang pagpagawas, pag-disburse, o paggasto sa pundo sa gobiyerno isipon nga gidili nga mga buhat sulod sa panahon gikan sa Septiyembre 18, 2026, hangtod sa Nobiyembre 1, 2026.
Ang Seksyon 261(v) sa Omnibus Election Code nag-ingon nga ang pagpagawas, pag-disburse, o paggasto sa pundo sa gobiyerno gidili 45 ka adlaw sa dili pa ang regular nga eleksyon ug 30 ka adlaw sa dili pa ang espesyal nga eleksyon.
Gidili sab sulod sa maong panahon ang pagbuhat og mga proyekto sa publiko (public works), paghatod sa mga materyales alang sa maong mga proyekto, ug ang pag-isyu og treasury warrants ug susamang mga dokumento sa pagbayad.
Nagpahayag ang ahensiya sa eleksyon nga gidili sab ang pag-appoint o pag-hire og mga bag-ong empleyado, pagmugna og bag-ong mga posisyon, pagpuno sa mga bakanteng posisyon, o pag-promote o paghatag og usbaw sa suweldo, bayad, o mga pribilehiyo sulod sa maong panahon.
Hinuon, gipahibalo sa komisyon nga upat ka programa sa pagtabang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang gihatagan og exemption sa Comelec gikan sa nagpadayon nga pagdili sa paggasto sa pundo sa gobiyerno.
Sa Memorandum No. 26-04935 niini, giaprobahan sa Comelec ang hangyo ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua nga hatagan og exemption ang Service Contracting Program-Edsa Busway Extension, Service Contracting Program Love Bus “Libreng Sakay,” Fuel Subsidy Program, ug Public Transport Modernization Program.
“In view of the foregoing, the Law Department recommends for the approval of the request for exemption of Atty. Greg Pua, Jr., Acting Chairman, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation,” matod sa Comelec Law Department.
Gipakita sa memorandum nga ang Edsa Busway Extension adunay giaprobahan nga disbursement nga P51 milyunes, Love Bus nga adunay P940 milyunes, Fuel Subsidy Program nga adunay P1.785 bilyunes, ug Public Transport Modernization nga adunay P1.5 bilyunes. Giaprobahan ni Comelec Chairman George Garcia ang rekomendasyon sa Law Department. / Anton Banal / SunStar Philippines