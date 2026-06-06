Polusyon sa kadagatan nagpabilin nga hagit

Ang nagpundok nga basura sa baybayon duol sa Pasil Fish Port nagsilbi nga seryosong pahinumdom sa nagpadayong hagit sa polusyon sa dagat sa nasod, dungan sa pagsaulog sa World Environment Day 2026 karong Biyernes, Hunyo 5.
Nagkalain-laing matang sa basura ang nagpundok sa baybayon, tupad mismo sa dunggoanan sa mga isda, samtang ang mga pasahero nanakay sa mga sakayan.
Kini nga isyo nakakuha og dako nga atensyon sa publiko human si Cebu City Mayor Nestor Archival nipaambit og usa ka video sa social media nga nagpakita sa usa ka lalaki nga naglabay sa usa ka sako nga basura diritso sa dagat duol sa pantalan.
Kini nga problema nagpakita sa nagpadayong hagit sa pagpanalipod sa kalikupan sa dagat, pagpreserba sa mga isda ug mananap, ug sa pagpatuman sa husto nga pagdumala sa basura.
Ang Pilipinas nagpabilin nga usa sa mga nag-unang nasod sa kalibutan nga nakatampo og labing daghang plastic waste nga moadto sa kadagatan.
Kini nagpadayon gihapon bisan pa sa pagpatuman sa mga lakang sa kalikupan sama sa Republic Act 9003, o ang Ecological Solid Waste Management Act, ug ang mga lokal nga pagdili sa single-use plastic.
Samtang ang mga paningkamot sa pagsulbad sa problema nagpadayon pinaagi sa mga teknolohiya sa waste-to-energy ug panukiduki sa microplastic, ang mga inisyatiba sa komunidad sama sa cash-for-trash duna usab mapuslanong papel.
Apan, dako gihapon ang mga hagit aron mapadayon nga limpyo ang kabaybayonan.
Niining World Environment Day, ang mga talan-awon sa Pasil naghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa mas lig-on nga pagpatuman sa balaod ug mas dako nga responsibilidad sa publiko. Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug ang mga lokal nga komunidad nag-atubang og bug-at nga tahas sa pag-monitor niini nga dapit. /