Pooc di pakaliguan tungod sa pagpangatagak sa mga bato

Gimando ang pagdili sa pagpangaligo ug uban pang mga kalihukan duol sa mga pangpang sa Barangay Pooc, Lungsod sa Sta. Fe tungod sa hulga sa kaluwasan.
Ang local government unit (LGU) nipagawas og pahibalo human sa mga taho bahin sa mangatagak nga mga bato ug ang dili lig-on nga kahimtang sa pangpang sa maong dapit.
Kini nga lakang nagtumong sa pagseguro sa kaluwasan sa publiko ug paglikay sa bisan unsang disgrasya.
Ang maong desisyon nahitabo human sa gihimong pagsusi sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) kinsa nisuta sa geological stability sa maong sikat nga destinasyon sa mga turista.
“Kini nga pahibalo gipagawas alang sa kaayuhan sa tanan. Salamat sa inyong pagsabot kag kooperasyon,” sumala sa Santa Fe LGU sa usa ka pamahayag.
Bisan pa man sa pagdili diha sa mga pangpang, giklaro sa mga opisyal nga ang ubang tourist spots sa lungsod nagpabiling bukas ug luwas alang sa mga bisita karong panahon sa holiday. / ANV