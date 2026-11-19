Nangayo og lahi nga pamaagi sa pagpaningil og buhis ug permit fees ang mga tig-organisar sa pop-up markets ug flea bazaars sa Dakbayan sa sugbo.
Ang rason tungod kay dako na og kaltas sa kita sa gagmay nga negosyante ang kasamtangang bayranan nga gipahamtang sa dakbayan.
Sa public hearing sa gisugyot nga 2026 Revenue Code niadtong Martes, Nobiyembre 17, 2026, gihangyo ni Gerard Cosicol, tag-iya sa UKTB Flea Market (Ukay Ta Bai), ang City Council nga magpatuman og tinagsa nga flat-fee system base sa gidaghanon sa mga booth imbes nga maningil og special permit sa matag vendor.
Matod ni Cosicol, nga nipresentar og position paper alang sa mga pribadong tig-organisar sa pop-up markets, wala ikonsiderar sa kasamtangang sistema ang mubo nga gidugayon ug gamay'ng operasyon sa mga weekend bazaar, diin kadaghanan sa mga moapil mga home-based business ug bag-ong negosyante.
Matod niya, mokabat sa P2,275 hangtod P3,000 ang special permit fee sa matag vendor, depende sa bayranan alang sa food regulation ug basura. Mahimo sab nga pamultahon og P5,000 ang mga organizer sa matag vendor nga mag-operate nga walay gikinahanglang special permit.
Aron ipakita ang kabug-at sa bayranan, gipresentar ni Cosicol ang assessment sa City Treasurer’s Office nga nikabat sa P186,550 alang sa usa lamang ka pop-up event sa Axis View Place.
Matod niya, posibleng dili na makaya sa gagmay nga negosyante ang maong bayranan, ilabi na kay duha o tulo lamang ka adlaw ang gidugayon sa maong mga kalihukan.
Pananglitan, ang vendor nga namaligya og handmade products, stickers, scented candles ug artisanal perfumes mahimong mokita lamang og P2,000 hangtod P5,000 nga tubo sulod sa usa ka weekend.
Kon P2,275 ang permit fee sa matag vendor, dako na kaayo kini nga bahin sa ilang ginansya. Dugang ni Cosicol, ang mga pop-up market nagsilbing oportunidad alang sa gagmay nga negosyante nga suwayan ang ilang mga produkto, makakuha og suki, ug mahibalo kon mahimo ba nilang palapdan ang ilang negosyo sa dili pa mosulod sa permanente nga commercial space.
Apan matod sa mga organizer, kon balik-balikon ang pagpaningil og special permit sa matag kalihukan, mahimong dili na kini makaya sa mga vendor nga kanunay moapil sa mga bazaar sulod sa usa ka tuig.
Gitumbok sab nila nga ang natigom nga bayranan sa matag kalihukan mahimong molapas pa sa buhis nga gibayran sa pipila ka establisadong negosyo nga adunay permanenteng puwesto.
Isip solusyon, gisugyot sa mga organizer ang flat-fee system nga ibase sa gidaghanon sa mga booth sa matag event.
Ubos sa ilang proposal, P3,000 ang bayranan sa mga event nga adunay 20 o ubos pa nga booth, P5,000 kon 21 hangtod 40 ka booth, ug P10,000 kon molapas sa 100 ka booth.
Apan wala pa nila matino ang katumbas nga bayranan alang sa mga event nga adunay 41 hangtod 100 ka booth.
Matod ni Cosicol, mas mahimong matag-an ug madumala sa mga organizer ang gasto sa permit kon fixed fee na ang ipatuman sa matag event, nga gilauman sab nilang makadasig sa pagsunod sa mga regulasyon sa dakbayan.
Gibutyag sab niya nga sa niaging mga panaghisgot nila kang Mayor Nestor Archival ug mga opisyal sa buhis sa dakbayan, temporaryong gipaubos sa P1,525 ang assessment sa matag vendor gikan sa miaging bayranan.
Bisan pa niini, nipadayon ang mga organizer sa ilang hangyo nga ilisan ang per-vendor nga pamaagi sa pagpaningil tungod kay dili gihapon kini angay alang sa mga kalihukan nga mubo ra og gidugayon. / CAV