Pope Leo mihalad og pag-ampo sa nabiktima sa linog sa Cebu

Gipadangat ni Pope Leo XIV ang iyang mga pag-ampo ug pahasubo alang sa mga biktima sa linog nga niigo sa amihanang Sugbo niadtong Martes sa gabii.
Kini ang gibutyag ni Arsobispo Alberto Uy sa Sugbo niadtong Huwebes.
Matod ni Arsobispo Uy, nadawat niya ang mensahe gikan kang Apostoloc Nuncio to the Philippines, Arsobispo Charles John Brown.
“Gitawagan ako ni Arsobispo Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas, aron ipaabot ang kinasingkasing nga pahasubo sa Santo Papa alang sa tanang naluwas sa linog ug ang iyang mga pag-ampo alang sa kalinawng dayon sa mga biktima,” ingon ni Uy.
Gipasalig sa Santo Papa ang iyang espirituhanong pagkasuod ngadto sa mga magtutuo samtang ang mga komunidad nagbangutan ug nagsugod sa paningkamot sa pagbangon.
Base sa labing ulahing taho nga gipagawas sa mga awtoridad niadtong Oktubre 2, ang ihap sa mga namatay nisaka na sa 72, samtang 294 ang naangol.
Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitaho nga 170,959 ka tawo ang naapektuhan ug 20,000 ang nagpabilin nga displaced o nawad-an og pinuy-anan hangtod niadtong Huwebes.
Dunay 53 ka mga siyudad ug munisipyo ang gipailawom sa State of Calamity.
Atol sa iyang homily sa Pista sa Guardian Angels, giawhag ni Arsobispo Uy ang mga magtutuo nga sundon ang misyon sa mga anghel pinaagi sa pagtabang niadtong nagkinahanglan.
“Niining mga lisod nga adlaw... giimbitar kita sa pagpakita sa espiritu sa mga anghel pinaagi sa pagpaambit sa bisan unsa nga atong maabot - pagkaon, bisti, kapasilongan, pag-ampo, ug bisan ang atong oras,” ingon niya.
“Ang matag buhat sa pagkamanggihatagon mahimong paagi sa pagbantay, paggiya, ug paghupay sa uban.”
Dugang ni Uy, ang pagkaanghel alang sa uban mao ang “pagpanalipod sa huyang, pag-uban sa nag-inusara, ug paghatag og paglaom niadtong nawad-an og daghan.”
“Mao kini ang labing maayo nga paagi sa pagpasidungog sa atong guardian angels: pinaagi sa pagsundog sa ilang misyon sa gugma,” panapos niya. / CBCP