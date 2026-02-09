Pores pakyas pag-ilog og world title

Napakyas si Althea Shine Pores sa pag-ilog sa International Boxing Organization (IBO) Women's light-flyweight title human siya napilde pinaagi sa unanimous decision batok ni defending champion Romane Moulai niadtong Dominggo, Pebrero 8, 2026 (PH time), sa Villa M in Marseille, France.
Gipagawas ni Pores ang tanan niyang makaya ug nakahatag siya’g saktong away apan nalubong lang gihapon siya og maayo sa scorecards sa tulo ka judges human sa 10 ka mga round nga binukbokay.
Si French Judge Jerome Lades ug Belgian judge Jean Marie Natus pulos nitali og 100-90 sa ilang scorecards samtang ang laing Belgian judge nga si Olena Pobyvailo nirehistro og 99-91, tanan pabor sa boksidor sa host country.
Si Pores kinsa sakop sa PMI Bohol Boxing Promotions sa Tagbilaran City, nakasinati sa labing una niyang pilde ug nidakin-as sa 6-1-1, 2KOs nga rekord.
Mao kini ang labing unang higayon nga niaway si Pores sa gawas sa Pilipinas.
Sa iyang bahin, si Moulai pabilin nga wala’y pilde ug nisaka sa 8-0, 3KOs nga rekord. / ESL