Pormal nga kaso gisang-at batok sa mipatay sa iro

Pormal nga ipasaka ang kasong animal cruelty batok sa usa ka vendor nga gipasanginlang nipatay sa usa ka iro nga Labrador Retriever sa Barangay Canduman.
Sumala ni Barangay Captain Dante Borbajo, nag-atubangay na ang nagreklamo ug ang suspek alang sa mediation niadtong Biyernes, Enero 23, 2026, sa alas 2 sa hapon.
Apan napakyas ang maong panagtagbo sa pagpugong sa pagpasaka og kaso bisan pa man sa pagpangayo og pasaylo sa suspek.
“Determinado na gyud ang nagreklamo nga mopasaka og kaso. Bisan pa og nangayo og pasaylo ug nihilak ang nakasala, wala na mi mahimo kay lig-on man ang baruganan sa complainant,” pamahayag ni Borbajo.
Gipasabot sa kapitan nga bisan og nipasaylo na ang tag-iya sa iro, niinsistir kini nga kinahanglan gihapon nga mopadayon ang kaso. Matod ni Borbajo, sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act, mahimong deretso nga mopasaka og kaso ang nagreklamo ngadto sa kapulisan.
Ang reklamo ipasaka sa Police Station 6.
Base sa asoy sa suspek, nagsugod ang insidente sa dihang giingong gipaak sa iro ang karton nga iyang gidala. Giangkon sa vendor nga iyang gibunalan og kahoy ang iro.
“Gipangutana nako siya kay siya man ang unang nibunal sa iro. Natural, mosukol gyud ang iro,” matod ni Borbajo.
Giangkon sa suspek nga katulo niya gibunalan ang iro.
Ang iro nga usa ka Labrador Retriever, namatay dayon human sa insidente.
Ang mga sakop sa Emergency Response Team sa barangay ang unang nilubong sa iro, apan gikawot kini alang sa post-mortem examination.
Matod ni Borbajo, duna’y taho nga usa ka langyaw ang nakasaksi sa hitabo, apan wala pa kini makompirmar tungod kay ang vendor nibiya na sa maong lugar.
“Dili siya taga dinhi orihinal. Nag-abang lang siya sa dapit ug duna’y gamay nga negosyo sa daplin sa dalan. Taga Consolacion siya,” matod sa kapitan.
Gipaambit sab ni Borbajo ang pamahayag sa tag-iya sa iro nga aksidente nga nakagawas ang mananap ug tibuok adlaw nila kining gipangita.
Nidugang ang kapitan nga duna’y gamay nga lalis nga nahitabo atol sa mediation, apan lig-on gyud ang tag-iya sa pagpadayon sa kaso. / ABC