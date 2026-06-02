Port contractor sa ‘Lacion mipasalig nga minusan ang kasaba, kaabog

Nipasalig ang contractor sa New Cebu International Container Port (NCICP) sa Consolacion nga nagpatuman kini og mga lakang aron maminusan ang kasaba ug kaabog nga resulta sa nagpadayo’ng konstruksyon, taliwala sa mga reklamo gikan sa mga residente.
Si Lilia Pidejero, project coordinator sa HJ Shipping and Construction, niila nga dili malikayan ang kasamok nga dala sa mga proyekto sa konstruksyon apan niingon nga adunay mga pamaagi nga ilang gipatuman aron maminusan ang epekto niini sa mga residente, ilabina sa mga estudyante nga nag-eskwela sa gabii.
Matod ni Pidejero, ang mga kalihukan sa konstruksyon nga makamugna og kasaba nga kutob lang alas-9 sa gabii.
Nitumaw ang isyu base sa mga reklamo sa mga residente nga naapektuhan sa kasaba sa konstruksyon, ilabina ang mga bata ug estudyante nga nagtuon sa gabii.
Bisan wala pa mopasalig ang kompanya sa dugang pagkunhod sa oras sa operasyon, niingon si Pidejero nga andam silang maminaw ug makigtuki sa mga kabalaka sa komunidad pinaagi sa ilang mga opisyal sa barangay.
Gipasabot sab niya nga kaniadto nagpahigayon na ang kompanya og Information, Education and Communication (IEC) activities uban sa mga residente ug lokal nga mga opisyal aron ipasabot ang posibleng epekto sa proyekto ug ang mga lakang nga gilakip sa ilang environmental management plan.
GRABE’NG ABOG
Gawas sa kasaba, aduna sab mga residente nga nagreklamo sa kaabog nga namugna sa dakong proyekto sa imprastraktura.
Matod ni Pidejero, nag-deploy ang HJ Shipping and Construction og mga water truck nga regular nga mobubo og tubig sa lugar sa proyekto aron makontrol ang kaabog.
Niingon siya nga halos kada oras gihimo kini ug ang mga water truck padayon nga naglibot sa tibuok proyekto sa higayon nga mouga ang yuta. / CAV