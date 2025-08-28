Portugal midaog human sa 18 ka tuig

Gipangulohan ni Neemias Queta ang Portugal batok Czechs, 62-50, para sa ilang unang EuroBasket nga daog sa iyang nasod sulod sa 18 ka tuig.
Ang Boston Celtics center nipupo og 23 puntos, 18 rebounds, upat ka blocks ug duha ka steals, ug nahimong unang player nga dunay labing minos nga 20 puntos ug 15 rebounds sa EuroBasket debut sukad gisugdan pagtali sa FIBA ang rebounding numbers sa 1995.
Samtang sa lain nga duwa, si Utah Jazz forward Lauri Markkanen mipabuto og 28 puntos sa Finland kontra Sweden, 93-90.
Si Miikka Muurinen nipasulod og back-to-back basket sa last five minutes sa duwa para makalabaw na ang Finland. / RSC