Porzingis, Celtics gabangis sa game 1

Sa iyang pagbalik og duwa, gidugkatan ni 7-footer Kristaps Porzingis ang nagdilaab nga opensa sa host Boston Celtics nga maoy ilang gigamit aron dominahon ang Dallas Mavericks, 107-89, sa Game 1 sa National Basketball Association (NBA) Finals series ning Biyernes, Hunyo 7, 2024 (PH time).

Si Porzingis, kinsa wala nakaduwa gikan niadtong Abril 30, 2024 human kini naangol sa Game 4 sa 1st round playoffs series batok sa Miami Heat, niamot og 20 puntos sa kadaugan diin 18 niini iyang gimugna sa nag-unang duha ka quarters.

Sa kabangis ni Porzingis, ang Celtics nakatali dayon og 37-20 nga labaw ang Cel­tics human sa 1st quarter ug adunay higayon sa 2nd quarter nga ningburot sa 29 puntos ang ilang labaw.

Balanseng ataki ang gihimo sa Celtics aron kontrolahon ang kombati gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusang gutlo.

Gipangulohan ni Eastern Confe­rence Finals MVP Jaylen Brown ang Celtics pinaagi sa iyang 22 puntos, niamot og 16 puntos si Jayson Tatum, nidugang 15 puntos si Derrick White, niha­tag og 12 puntos si Jrue Holiday samtang nitampo og 10 puntos si Al Horford.

“Tonight was affirmation to myself that I’m pretty good,” matod ni Porzingis. “I’m not perfect but I can play like this and I can add to this team.”

Si Porzingis, kinsa karon pa nakataak sa finals sa siyam niya ka mga tuig sa NBA ubos sa upat ka teams, niingon nga nadasig siya og maayo sa abiba sa Celtics fans.

“The adrenaline was pum­ping through my veins,” asoy ni Porzingis.

Ang Mavericks gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 30 puntos, nitunol og 14 puntos si P.J. Washington, niamot og 13 puntos si Jaden Hardy samtang igo lang nakahimo og 12 puntos si Kyrie Irving.

“Either you lose or you win,” matod ni Doncic. “First to four, we’ve got to focus on the next game.” / AP