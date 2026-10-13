Porzingis posible’ng moduwa na’g balik

Adunay posibilidad nga moduwa na pagbalik si Golden State Warriors big man Kristaps Porzingis batok sa Los Angeles Lakers sa preseason sa National Basketball Association (NBA) karong Miyerkules, Oktubre 14, 2026 (PH time), sa Las Vegas.
Si Porzingis wala nakaapil sa training camp sa Warriors sa miaging buwan gumikan kay aduna siyay gisagubang nga isyu sa kahimsog.
Gipasabot ni Warriors coach Steve Kerr nga ning puntoha wala pa gihapon kaseguroan kon makaduwa ba si Porzingis sa pagsugod sa kampanya sa Warriors sa 2025-26 season, nagdepende pa ang tanan sa kondisyon niini. / Gikan sa wires