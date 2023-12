Posible’ng gi-torture una pa gipatay?

GISUSI: Mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) misusi sa dapit ug lawas ni Joel Jude “Coach J” Suson Unchuan. / CITY OF NAGA POLICE

Dario V. Gil Wa gisalikway sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang po­sibilidad nga gi-torture una pa gipatay ang inila sa Sugbo nga vocal coach, kinsang lawas nakaplagan sa Sabado sa buntag, Disyembre 30, sa sityo Palanas, Brgy. Inayagan, Dakbayan sa Naga. Matod ni Police Lt. Col. William Humoc, hepe sa City of Naga Police, nga basa ang tibuok lawas ni Joel Jude “Coach J” Suson Unchuan, 46, taga Queens Road, Brgy. Kamput­haw, dakbayan sa Sugbo. Gawas niini, dunay agi sa gituohang tinuokan sa liog sa biktima. Si Humoc nibutyag nga usa ka itom nga Toyota Fortuner, nga wa masuta ang plate number, nakit-an sa usa ka saksi sa dapit, sa wa pa makaplagi ang lawas sa biktima. Sa samang higayon, gibutyag ni Humoc sa phone interview sa Superbalita Cebu nga nanag-iya si Unchuan og itom nga Fortuner nga missing usab. Mao kini ang gimaneho sa bik­tima niadtong Biyernes busa wa gisalikway sa kapulisan nga ang nakit-an sa saksi mao ang sak­ya­nan ni Unchuan nga mao ra sab ang gikargahan sa iyang lawas. Unang gituohan nga usa kini ka babaye base sa bayhon kay nagkulob ug ginapos ang mga kamot ug nag-underwear lang sa ubos. Matod ni Humoc nga sa dihang ilang gipahiling ang biktima sa taga Scene of the Crime Operation (Soco), nasuta kini nga bayot. Way nakita nga samad sa lawas, apan daw gituok ang liog gamit ang pisi kay may lakra sila nga nakita sa liog. Nagtuo usab siya nga gilumsan sa dagat, sapa o swimming pool sanglit ang biktima humod kaayo nga wa man mag-ulan sa dapit. Ang kamot ug panit sa tiil nalukot nga daw nahumol og dugay sa tubig. Matod ni Humoc nga ila nang gi submit for autopsy ang lawas ni Unchuan aron masayran kon giunsa sa pagpatay. GIILA Sa sinugdan, way nakaila kang Unchuan sa dapit, apan human nikatap sa social media ang mga hulagway sa iyang lawas, nangabot ang iyang pamilya sa dapit nga ning-ila sa lawas. Ilang nasayran gikan sa pamil­ya nga nanag-iya ang biktima og i­tom nga Toyota Fortuner nga si­ya lang ang magmaneho, way lain. Gibutyag ni Humoc nga base sa global positioning system (GPS) sa sakyanan, didto kini sa Mandaue City sa Sabado sa gabii ug pagkahuman niini, napa­wong na ang tracking system. Si Unchuan music coach sa Center for Pop Cebu. Coordinator usab siya sa The World Championships of Performing Arts Team Philippines (WCOPA) ug talent scout, regional director sa Cebu ug Visayas. Usa siya ka blogger ug vlogger ug aktibo sa lokal nga showbiz. Si manlalaban Philip Landicho nga nagbase na sa Las Vegas, Nevada ug higala ni Unchuan, nihulagway kaniya nga “bubbly personality and happy disposition.” Busa nakugang siya sa pagkahibawo sa kamatayon sa iyang higala nga iyang gikaila sukad niadtong 2015. Sa 2013, usa si Unchuan sa judges sa Sinulog idol ug giila nga Center for Pop Music Phils. Cebu manager. Niadtong 2017, si Unchuan usa gihapon sa mga ningpili sa mga contestant sa Sinulog Idol singing competition.