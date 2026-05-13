Posible'ng moaway si taduran sa undercard

Sa iyang pagpakighinabi sa Cebu sports media atol sa “Fist of Fury 10: The Eliminator” boxing card niadtong Sabado, Mayo 9, 2026, sa Cebu Coliseum, gibutyag ni International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro Taduran nga posibleng moaway siya sa undercard sa umaabot nga rematch nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather.
Hinuon, giklaro ni Taduran nga mahitabo lang kini kon madayon ang giplanong unification bout nila ni Puerto Rican Oscar Collazo kinsa maoy tag-iya sa World Boxing Organization (WBO) minimumweight belt.
Gipasabot ni Taduran nga padayon pa ang negosasyon sa posible nilang panagharong ni Collazo nga maoy iyang gihandom nga away.
Si Taduran personal nga nisaksi sa “Fist of Fury 10: The Eliminator” gumikan kay aduna sab kini kalambigitan sa posibleng sunod niyang away.
Ang main event sa promosyon nga gipasiugdahan sa Cebu-based Chao Sy International Promotions ug China-based FISTCO Boxing Promotions, usa ka title eliminator bout alang sa korona ni Taduran diin nidaog pinaagi sa unanimous decision si Chinese DianXing Zhu batok kang Filipino Abne.
Kon dili madayon ang ilang away ni Collazo, matod ni Taduran nga andam siyang makig-away ni Zhu kinsa maoy iyang mandatory challenger.
Hinuon gitataw ni Taduran nga kon siya lang ang matuman, gusto niyang kontrahon si Collazo.
“Maganda kasi kapag si Collazo ang kalaban dahil dalawang titles yung paglalabanan namin. Pero pag di matuloy, ready na man akong lumaban sa Chinese,” pasabot ni Taduran.
Ang Chao Sy International Promotions ug FISTCO ningpadayag na nga daan nga andam silang magtambayayong og balik aron i-promote ang away nila ni Taduran ug Zhu, posible sa Sugbo kini ipahigayon.
Hinuon ning puntoha, hanap pa ang tanan kabahin sa kon kinsa gyud ang sunod nga makontra ni Taduran. / ESL