Posibleng mobalik na karon si Durant

Adunay posibilidad nga moduwa na’g balik si Houston Rockets sa ilang pagpakigbatok og balik sa host Los Angeles Lakers karong Miyerkules sa buntag, Abril 22, 2026 (PH time), sa Game 2 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Si Durant wala nakaduwa atol sa kapildihan sa Rockets sa Game 1 gumikan kay nakasinati kini og angol sa iyang wa nga tuhod atol sa ilang praktis.
Hinuon, niapil na si Durant sa praktis sa Rockets kagahapon, Martes, Abril 21, apan dili pa hinuon siyento porsiyento. / Gikan sa wires