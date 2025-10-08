Post ni LeBron dili bahin sa retirement

Gipasabot ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa Miyerkules, Oktubre 8, 2025 (PH time), nga wala’y kalambigitan sa isyu nga pagretiro ang iyang “Second Decision” video post sa social media ning bag-ohay lang.

Ang video post ni James gisunod sa “The Decision,” usa ka TV special niadtong 2010 diin gibutyag niya nga mobiya na siya sa Cleveland Cavaliers aron mobalhin sa Miami Heat.

Ang post ni James nagsilbing promosyon sa ilimnong brandy nga Hennessy V.S.O.P. Cognac Limited Edition by LeBron James. / Gikan sa wires