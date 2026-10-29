‘Post’ ni Pam ngadto’ng Bato nga mosurender, fake news

Gipanghimakak ni Gobernador Pamela Baricuatro ang viral social media post nga nagtumbok kaniya nga nag-awhag kang Sen. Ronald “Bato” dela Rosa nga mosurender sa gobiyerno.
Sumala sa public information page sa probinsiya niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, peke ang pahayag nga makita sa usa ka graphic.
“Gov. Baricuatro has debunked the circulating fake news. The statement attributed to her in the viral graphic should not be treated as genuine or shared as fact,” katin-awan sa Kapitolyo.
Giawhag sa provincial government ang publiko nga susihon ang mga pahayag pinaagi sa opisyal nga social media accounts ni Baricuatro ug sa mga opisyal nga channel sa probinsiya.
Samtang nagtanyag ang Department of the Interior and Local Government (DILG) og P50 milyunes nga ganti alang sa impormasyon nga motultol sa pagdakop kang Dela Rosa, nga giisyuhan og arrest warrant sa International Criminal Court (ICC) tungod sa crime against humanity nga nalambigit sa kampanya batok sa drugas sa administrasyong Duterte.
Matod ni DILG Secretary Jonvic Remulla, nagpabiling nagtago ang senador bisan pa sa mga lakang sa gobiyerno aron siya motubag sa kaso. Gipahibawo sab sa PNP nga magpadayon ang operasyon sa pagpangita ug pagdakop kaniya.
Samtang nagpasidaan sab ang Cebu Provincial Government sa mga suplayer ug kauban sa negosyo batok sa mga tawo nga nagpakaaron-ingnon nga representante sa mga opisyal sa gobiyerno ug nangayo og komisyon o bayad baylo sa pabor sa procurement.
Gihangyo sa probinsiya ang mga suplayer nga dili mobayad sa mga pangayo nga walay pagtugot ug i-report sa hustong awtoridad ang mga kadudahang tawag, mensahe o transaksiyon.
Gitataw sa provincial government nga walay komisyon nga gikinahanglan aron makakuha og transaksiyon sa gobiyerno. / CDF