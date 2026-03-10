Poster, slogan making contest sa BFP nag-empower sa kabataan

Tuyo sa Bureau of Fire Protection (BFP) Central Visayas nga mapalapdan ang kampanya sa fire prevention pinaagi sa pagpahigayon og Poster and Slogan Making Contest alang sa mga kabataan. Tumong niini nga gamiton ang talento sa mga tinun-an sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan batok sa sunog.
Ang maong kalihukan gipahigayon niadtong Marso 5, 2026, sa SM Jmall Atrium, Mandaue City, gitambungan sa mga talented nga tinun-an sa Junior ug Senior High School gikan sa nagkadiyang pribado ug publikong tunghaan sa dakbayan.
Mga Mananaog sa Poster Making Contest:
Unang Ganti: Gianna Faye F. Colina (Colegio de la Inmaculada Concepcion)
Ikaduhang Ganti: Savanah Gee C. Tariman (Canduman National High School)
Ikatulong Ganti: Nico Earl Amores (Labogon National High School)
Mga Mananaog sa Slogan Making Contest:
Unang Ganti: Stephanie N. Damole (Paknaan National High School)
Ikaduhang Ganti: Joel Ostria (Subangdaku Technical Vocational School)
Ikatulong Ganti: Ayeisha N. Gallardo (Cubacub National High School)
Ang mga mananaog nakadawat og cash prizes nga P5,000 para sa unang ganti, P3,000 sa ikaduha, ug P2,000 sa ikatulo.
Kinatibuk-ang 12 ka mga tinun-an ang ningsalmot sa maong kompetisyon.
Kini nga kalihukan kabahin sa pagsaulog sa Fire Prevention Month 2026, diin gihatagan og gibug-aton ang kamahinungdanon sa paglikay sa sunog ug paghatag og higayon sa mga estudyante nga mapakita ang ilang talento sa arte samtang nagpasiugda og kaluwasan.
Nahimong mga maghuhukom sa contest sila si FSUPT Heide Lynn R. Virtudes gikan sa BFP Regional Headquarters Support Service-7, Mr. Jesus A. Codeniera, ug Engr. Diana Hazel M. Camacho.
Ang tema sa Fire Prevention Month karong tuiga mao ang: “Sa Pag-iwas sa Sunog, Hindi ka Nag-iisa.”/ Tampo ni Marvin G. Quilaquil / Hulagway gikan sa BFP R7 Mandaue City Fire Station