Poultry farm sa Asturias gisira, grabe’ng langaw

Gidid-an una sa pagpasud og mga bag-ong piso ang usa ka industrial poultry farm sa Asturias, Sugbo human magpagawas og kamanduan ang kagamhanang lokal tungod sa grabeng dagsang sa langaw nga dako og kahasol sa kasilinganan.
Si Asturias Mayor Andrew “Dongkoy” Dumdum ug ang mga municipal regulators maoy niluwat sa estriktong “no chick-in” order.
Ang maong lakang temporaryong nagpahunong sa production cycle sa maong pasilidad, diin dili kini tugotan nga makabalik sa normal nga operasyon hangtod nga dili niini mapalambo ang ilang sanitation systems ug masulbad ang mga isyu sa palibot nga maoy hinungdan sa problema sa langaw.
Ikatulo nga higayon kini karong tuiga nga ang mga lokal nga opisyal nipahamtang og disiplina batok sa usa ka poultry farm sa lungsod, batok sa mga livestock operations nga pasanginlang naghatag og problema sa sanitasyon ug panglawas sa publiko.
Sa usa ka pakighinabi niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026, si Dolphy Juntong, vice chairman sa Asturias Task Force Langaw, nipasabot nga wala nay laing mahimo ang mga otoridad gawas sa pagpangilabot tungod kay ang mga balik-balik nga inspeksyon, pasidaan, ug public hearings pakyas man sa pagsulbad sa problema.
“Nag balik-balik mi’g inspection, nag-public hearing pa gani, pero naa gihapon’y langaw,” matod ni Juntong.
Gidugang ni Juntong nga wala’y hunong ang mga reklamo bahin sa mga langaw, ilabi na sa social media, diin ang mga lokal nga residente padayong nagpadayag sa ilang mga reklamo tungod sa pagkaguba sa ilang hamugaway nga pagpuyo.
Ang “no chick-in” order usa ka klaro nga regulatory tool nga gidisenyo aron mapahunong ang production cycle sa mga industrial poultry pinaagi sa pagdili sa pagpasulod og mga bag-ong pusa nga piso.
Kini nga pamaagi nagtugot sa mga operators sa pagtutok sa pag-upgrade sa ilang waste management ug sanitation systems sa dili pa sila makasugod og buhi og balik sa mga manok.
Gihatagan og gibug-aton sa mga opisyal nga ang silot gitumong aron mapugos ang farm sa pagtuman sa balaod ug dili aron permanenteng paundangon ang negosyo.
Kini nga pagbalanse mahinungdanon kaayo tungod kay dako og natabang ang mga poultry farms sa lokal nga ekonomiya.
Ang Asturias kasamtangang nag-host og 23 ka mga aktibong industrial poultry farms, diin tulo pa ang kasamtangang gitukod.
Ang nag-uswag nga livestock sector maoy naghimo sa lungsod nga usa ka first-class municipality tungod sa lig-on nga tax base. / Lee Hashman Patalita, CNU Intern