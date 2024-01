Poultry products sa France, Belgium gidili

Gidili sa Department of Agriculture (DA) ang pag-import og domestic poultry meat ug mga produkto gikan sa Belgium ug France tungod sa bird flu outbreak sa maong mga nasod.

Sa usa ka pamahayag niadtong Martes, Enero 9, 2024, ang DA niingon nga ang pagdili, nga naglangkob sa mga ihalas nga langgam ug sa ilang mga produkto, lakip na ang poultry meat, usa pa ka adlaw nga piso, itlog ug semilya, nagtumong sa pagpugong sa posibleng pagsulod sa Highly Pathogenic Avian Influenza o HPAI-H5N1 sa nasod.

Epektibo kini sugod sa Enero 8 ug hangtod sa dugang nga pahibalo.

“We’re doing this to protect the health of our local poultry population as well as poultry workers and consumers since H5N1 is a virus that can be transmitted to humans by infected animals,” matod ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel.

Kaniadtong Nobyembre 30, 2023, ang France nisumite sa usa ka pagbuto sa bird flu sa mga domestic nga langgam sa World Organization for Animal Health samtang ang Belgium nihimo sa taho niini pagkasunod nga adlaw, Disyembre 1.

Ang DA nakamatikod nga ang mga gi-import nga karne nga anaa na sa transit, gi-order, ug gidawat sa wala pa ang pagpagawas sa pagdili tugutan gihapon nga makasulod sa nasod basta ang mga produkto giihaw o gihimo sa o sa wala pa ang Nobiyembre 12, 2023 sa France, samtang Nobiyembre 16, 2023 alang sa Belgium.

Matod pa niini nga ang heat-treated nga mga produkto lamang nga naprodyus lapas pa sa nahisgutang petsa ang ikonsiderar nga makasulod sa Pilipinas.

Alang sa 2022, ang nasod ni-import og 411,070 metriko tonelada nga nagkantidad og $468,455,990 nga karne sa manok diin 2.60 porsiyento gikan sa Belgium.