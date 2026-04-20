Poultry sa Asturias, gipasirhan una

Gisuspenso una ang pagpasulod og mga piso sa usa ka poultry farm sa Lungsod sa Asturias human napakyas sa pagtuman sa mga gikinahanglang rekisitos sa sanitasyon.
Sa Facebook post sa Public Information Office (PIO) sa Lungsod sa Asturias niadtong Sabado, Abril 18, 2026, gipahibalo nga nakapahigayon na sila og sunodsunod nga inspeksyon sa maong farm, apan nagpabilin gihapon ang bati nga kondisyon niini luyo sa pipila ka mga pasidaan.
Sumala sa Asturias PIO nga niadtong Abril 2025, unang nadiskobrehan ang problema atol sa usa ka surprise inspection diin nakit-an ang daghang langaw ug uban pang isyu sa sanitasyon.
Sa pagka Septiyembre 17, 2025, gipahigayon ang usa ka public hearing aron mahatagan og higayon ang
tag-iya sa pagpasabot ug pagtugot nga makapadayon sa operasyon, basta tumanon lang ang tanang rekomendasyon.
Nakita sa mga nisunod nga inspeksyon nga ang mga gikinahanglang lakang sama sa pagtaod og saktong screen o netting, nagpabilin nga wala hingpit napatuman.
Tungod sa maong mga kalapasan, ang lokal nga kagamhanan nimando og temporaryo nga “no chick-in” sa tanang building sa farm.
Nagpasabot kini nga dili mahimong magpasulod og bag-ong batch sa mga manok sulod sa usa ka grow cycle.
Hatagan og higayon ang tagdumala sa farm sa paghimo og pagpanglimpyo, disinfection, ug pagpatuman sa saktong sistema sa pagdumala.
Gitataw sa lokal nga kagamhanan nga kini nga lakang gihimo aron malikayan ang dugang disturbo ug posibleng risgo sa panglawas sa mga residente sa palibot.
Magpadayon ang inspeksyon ug verification, ug tugotan lang nga makabalik ang operasyon sa farm kon mahingpit na ang tanang kondisyon nga gilatid sa gobiyerno. / JJL