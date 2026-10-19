Poverty rate sa Sorsogon miubos

Nikunhod ngadto sa 15.1 porsiyento sa 2025 gikan sa 28.4 porsiyento niadtong 2023 ang gidaghanon sa mga pamilya’ng kabos sa Lalawigan Sorsogon, base sa datos sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Ang dakong pagkunhod epekto sa mga reporma sa imprastraktura ug polisiya nga gipatuman ni Sen. Francis “Chiz” Escudero atol sa iyang pagpangatungdanan isip gobernador sa lalawigan.
Si Escudero nga nahimong gobernador niadtong 2019 hangtod 2022, nidayeg sa pagpalambo sa kasamtanga’ng administrasyon sa lalawigan.
Apan giawhag niya ang dugang pagpalig-on sa mga programa sa panginabuhian, suporta sa mga kooperatiba ug pagpalapad sa social protection aron mas daghang pamilya ang makalingkawas sa kapobrehon.
“I commend Governor Boboy Hamor and the provincial government for building on these gains and expanding the initiatives we started, especially those that support farmers, fisherfolk, and small entrepreneurs. I’m pleased that the reforms we worked on are now bearing fruit. The challenge now is continuity,” dugang ni Escudero.
Si Hamor sa iyang bahin, nipasalig nga ilang pang palig-unon ang mga programa nga maghaw-as sa mga Sorsoganon sa kalisod. / PR