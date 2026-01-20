Poverty Reduction Comm. gihulma sa Kapitolyo

Aron maseguro ang epektibong pagpatuman sa mga programa batok sa kakabos, giumol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Poverty Reduction Action Committee (PPRAC).
Pinaagi sa Executive Order No. 82, na-formalize ang pagmugna niini nga komite pinasubay sa kamanduan sa DILG ug National Anti-Poverty Commission (NAPC).
Ang PPRAC maoy magsilbing magtatambag ug moalalay sa probinsiya sa pagplano ug paggahin og pundo alang sa mga kabos.
Katuyoan sa committee mao nga hatagan og tingog ang mga Civil Society Organizations (CSOs) ug mga representante sa mga basic sectors sa pagplano sa budget sa probinsiya.
Siguraduhon nga ang mga programa nahaom gyud sa kinahanglanon sa mga sektor nga labing nanginahanglan.
Apil na ang pag-ila ug pagrekomendar og mga proyekto batok kakabos nga angay'ng prayoridad sa tinuig nga budget sa probinsiya.
Ang committee pangulohan mismo ni Gobernador Baricuatro ug ang mga miyembro naglakip sa mga nagkalainlaing departamento sa Kapitolyo.
Kini sama sa Planning and Development, Provincial Social Welfare Development (PSWD), Health Office , Agriculture, Engineering, ug Provincial Employment Services Office (Peso), ug lima ka representante gikan sa mga accredited CSOs ug uban pa nga sektor. Tahasan ang PPRAC sa pagpalambo sa Provincial Development Plan ug Annual Investment Program aron masegurong nakasulod ang mga estratehiya batok kakabos. Gilauman nga magtigom ang maong grupo kausa matag quarter aron monitoron ang dagan sa ilang mga plano. / ANV