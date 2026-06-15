Power 40 mideretso sa semis sa senior citizens basketball

Naangkon sa Power 40 ang ikaduha ug katapusang automatic semis slot human nila gipangmakmak ang Hoopers, 63-46, sa main game niadtong Sabado, Hunyo 13, 2026, pagkahuman sa elimination round sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Power 40 ningsunod sa lakang sa Mandaue Ball Club, nga maoy labing unang niangkon og semis automatic spot human nakarehistro og perpektong 6-0 nga rekord sa elimination round ning seven-team tournament.
Natanggong unta ang Power 40 sa triple-tie sa 4-2 nga rekord kauban ang Pardo Ball Club (PBC) ug Lagtang Basketball Gold (LBG) apan sila ang nipatigbabaw human gibuak ang panagtabla pinaagi sa Olympic quotient system hinungdan sila ang nakakuha sa ikaduhang luna.
Ang LBG, nga ninglampornas sa FUBA, 99-60, sa laing duwa, nidakin-as sa ikatulong puwesto samtang ang PBC, nga ningpukan sa Talisay Basketball Association (TBA), 77-56, sa lain pang duwa, nisagirit sa ikaupat nga puwesto.
Ang LBG, PBC, Hoopers (2-4) ug FUBA (1-5) padayon pa mokombati sa quarter-finals karong umaabot nga Sabado aron ilugan ang nahabiling duha ka mga luna sa semis.
Ang TBA (1-5) maoy labing unang nanamilit ning torneyo, nga alang sa mga senior citizens.
Puntos matag usa:
1st game
LBG (99)- Delima 15, Alferez 15, Taran 12, Dela Calzada 10, Abatayo 10, Echavez 8, Ozon 8, Villocero 6, Cabanero 3, Lastimosa 2.
FUBA (60)- Lauron 15, Pahamutang 12, Dejos 12, Bentazal 6, Tabar 4, Lagahino 3, Caburnay 2, Isoy 2, Cortez 2, Ibunalo 2.
2nd game:
PBC (77)- Ebrado 17, Lim 17, Omana 9, Estrada 9, Cabaluna 7, Pacquiao 5, Padriga 4, Zerna 4, Abarquez 3, Epot 2.
TBA (56)- Gallarde 18, Canada 12, Cabrera 6. Lonzaga 6, Oledan 4, Ruales 4, Abapo 2, Wenceslao 2, Reyes 2.
3rd game:
Power 40 (63)- Abapo 17, E. Abasolo 11, Cantarona 9, Cabatas 8, G. Fuentes 4, T. Fuentes 4, Mosqueda 4, Cabrera 3, Dungog 3.
Hoopers (46)- J. Villarino 14, Torrefranca 7, Daguman 6, Gerali 6, Yusores 5, Lizaran 4, Chan 4. / ESL