Power 60 senior citizens basketball finals karon

Mga duwa karon:
7:30 am- Power 40
batok LBG
9:00 am- MBC batok PBC
Adlaw na sa paghukom sa panagharong sa Mandaue Ball Club (MBC) ug Pardo Ball Club (PBC) sa championship game sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament sa Sabado sa buntag, Hulyo 4, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Dili ikalimod, grabe ka inilog ang MBC ning sangkaa gumikan kay wala pa sila'y pilde ning 7-team tournament sulod sa pito ka mga duwa gikan sa elimination round hangtod na sa semi-finals.
Gawas niini, gipanglampornas sab sa MBC ang PBC, 84-66, sa ilang panag-abot sa elimination round.
Hinuon, gilaumang lahi na ang dagan sa estorya ning higayona hilabi na kay nakakuha og dugang kadasig ang PBC human nila gipakaging ang grabe sab ka inilog nga Power Forty, 95-83, sa semi-finals.
Ang MBC magsalig og maayo nila ni Fermin Antigua ug Alex Abano samtang ang moparang sa mga nangahisgutan mao ang mga pambato sa PBC nga sila si Danny Lim ug Teody Ebrado.
Sa premirong duwa, magkombati ang Power Forty ug Lagtang Basketball Gold (LBG) alang sa inilugay sa ikatulong dapit.
Ang kampyon sa torneyo makadawat og P10,000 nga ganti, ang 2nd placer makaluklok og P7,000, makadala og P5,000 ang 3rd placer, samtang P3,000 ang mabulsa sa 4th placer.
Ang top four winners hatagan sab og tropeyo matag usa.
Ang mapiling MVP makadawat og P1,000 nga pahalipay ug tropeyo. / ESL