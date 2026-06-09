Power Forty naa pa’y poruhan sa senior citizens caging Top 2

Buhi pa ang paglaom sa Power Forty nga makaderetso og sulod sa semi-finals human nila gipangmakmak ang Talisay Basketball Association (TBA), 99-77, sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, ningsaka sa 3-2 ang Power Forty diin gikabahin nila sa ikaduhang luna sa standing ang Pardo Ball Club (PBC) ug Lagtang Basketball Gold (LBG).
Nahitabo kining maong triple-tie sa 3-2 nga rekord human napilde ang PBC batok sa league-leader Mandaue Ball Club, 84-66, sa lain pang duwa.
Ang MBC ninghuman sa ilang tahas sa elimination round dala ang perpektong 6-0 nga rekord ning 7-team tournament, nga alang lang sa senior citizens.
Sa lagda sa torneyo, ang Top 2 teams human sa elimination round mao ang deretsong makasulod sa semis samtang ang magsunod nga upat mag-ilog pa sa nahabiling duha ka mga puwesto sa semis.
Ning puntoha, ang MBC pa ang nakasulod sa semis.
Sa lain pang duwa, gipukan sa Hoopers ang FUBA, 58-47.
Anmg Hoopers ug FUBA hasta ang TBA parehong naggunit og 1-4 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game.
MBC (84)- Antigua 15, Englis 15, Casals 14, Doria 14, Ibahay 8, Yosores 6, Diaz 4, Manago 4, Yu 4.
Pardo (66)- Ebrado 18, Padriga 14, Estrada 10, Omana 8, Zerna 8, Cabaluna 6, Sabellano 2.
2nd game:
Power Forty (99)- Cabrera 32, Cabatas 14, Abapo 13, Cantarona 12, Fuentes 10, Ybiernas 8, Dungog 6, Abasolo 4.
TBA (77)- Lonzaga 30, Ruales 20, Cabrera 11, Basillote 8, Oledan 6
3rd game:
Hoopers (58)- Chan 15, J. Villarino 14, Gerali 13, Torrefranca 6, Yusores 3, A. Villarino 3, Daguman 2, Lizaran 2.
FUBA (47)- Pahamutang 20, Lauron 8, Lagahino 5, Amante 4, Bentazal 3, Tabar 3, Lucena 2, Corpoz 2. / ESL