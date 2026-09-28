Power rate sa Visayan Electric mikunhod sa Septiyembre

Dunay pagkunhod bali’g P0.07 kada kilowatt-hour (kWh) ang residential electricity rate sa mga lugar nga giserbisyuhan sa Visayan Electric sa buwan sa Septiyembre.
Ang kinatibuk-ang rate nikunhod ngadto sa P14.89 kada kWh gikan sa P14.96 niadtong Agusto.
Sa pahayag sa kompanya, giingong ang pagkunhod sa rate tungod sa pagpatuman sa Energy Regulatory Commission (ERC) sa giusab nga secondary price cap mechanism panahon sa kakuwang sa suplay sa kuryente.
Ubos sa bag-ong giya, ang price cap ipatuman kada rehiyon sa Visayas ug Mindanao aron mapugngan ang kalit nga pagsaka sa presyo sa kuryente sa panahon nga huot ang suplay.
“We warmly welcome the ERC’s regional price safeguards, which provide crucial financial breathing room for the families and small businesses we serve,” matod ni Visayan Electric President ug General Manager Mark Anthony Kindica.
“We hear our customers’ concerns, and we are working tirelessly alongside power generators and regulators to secure the most reasonable energy prices possible for Metro Cebu,” dugang niya.
Matod sa Visayan Electric, ang matigom nga kantidad gikan sa maong lakang makita sa singil sa residential customers.
Sa unang siyam ka bulan sa 2026, nag-usab-usab ang residential power rate sa kompanya—gikan sa P12.79 kada kWh sa Enero, P12.38 sa Pebrero, P12.36 sa Marso, misaka ngadto sa P12.57 sa Abril, P12.88 sa Mayo, P13.74 sa Hunyo, P14.90 sa Hulyo ug P14.96 sa Agusto. / DPC