PR gimakmak sa Team USA

Gituldokan sa Team USA ang ilang kampanya sa group stage pinaagi sa paglampornas sa Puerto Rico, 104-83, sa Dominggo sa kaadlawon, Agusto 4, 2024 (PH time), sa men’s basketball sa Paris Olympics.

Ang Team USA, nga ningharos pagdaog sa nag-una nilang tulo ka mga tahas, mosulod sa knockout quarter-finals isip No. 1 team sa Group C.

Gipabulhot sa Team USA ang ilang opensa sa 2nd quarter aron kontrolahon ang engkuwentro hangtod na sa katapusang gutlo.

“I think we got done what we wanted to accomplish, winning all three games and securing the top seed,” matod ni U.S. coach Steve Kerr.

“We know we have to play better. Part of this tournament is it gets harder as you go. Our goal is just to try to get better each game.”

Unom ka mga magduduwa sa Team USA ang ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 26 ni Anthony Edwards.

Nidugang og 15 puntos si Joel Embiid alang sa Team USA, niamot og 11 puntos si Kevin Durant samtang ningtunol og 10 puntos matag usa sila si Jayson Tatum, LeBron James ug Anthony Davis.

Sa quarter-finals, kontrahon sa Team USA ang Brazil.

“We better be ready to go,” batbat ni James.

Ang kabangis sa Team USA sa 2nd quarter maoy nagha­tag kanila og 64-45 nga labaw sa halftime. “I think our talent took over in the second quarter and we started to wear them down,” matod ni Kerr.

“Our defense kicked in and we had a great quarter, which opened up the game.”/ AP