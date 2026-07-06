PR seminar sa Sugbo mihatag og giya sa karera sa Communication students

Gipahigayon ang labing unang public relations seminar sa Sugbo sa Southwestern University PHINMA, Dakbayan sa Sugbo ug gitambungan sa mga estudyante sa Communication program gikan sa nagkalainlaing unibersidad sa dakbayan niadtong Hulyo 3, 2026.
Gihisgutan sa maong seminar ang posibleng kaugmaon sa mga estudyante nga nikuha og programa sa Communication, Marketing, Public Relations, ug uban pang may kalabutan nga kurso human sa ilang graduwasyon.
Gibahin sa tulo ka sesyon ang maong kalihukan, diin ang matag mamumulong nipaambit sa ilang kahibalo ug kasinatian isip mga eksperto sa tagsa-tagsa nila ka natad.
Gipangulohan ni Mr. Edgar Timbungo, APR, ang unang diskusyon kabahin sa papel ug responsibilidad sa public relations practitioners.
Sa iyang pagpamulong, iyang gipasiugda nga usa sa mga buluhaton sa public relations mao ang paglig-on ug pag-amuma sa suporta gikan sa stakeholders, pagdumala sa naratibo sa usa ka brand, ug pagseguro sa long-term nga brand equity.
Gipakita sab niya ang nagkadaiyang oportunidad sa trabaho alang sa mga gradwado sa public relations nga nagpakita nga daghan og kapilian nga career path ang mga estudyante.
Sa pagtapos sa iyang diskusyon, iyang gi-highlight ang mga mahinungdanong kahanas nga gikinahanglan sa maong propesyon ug ang importansya sa pagka-storyteller sa natad sa public relations.
Nisunod sab sa pagpamulong si Mr. Steeve Michael Moore Jr., MA, CMP, pinaagi sa iyang presentasyon nga “Crafting Compelling PR Campaigns.”
Gihisgutan niya ang mga hinungdan nganong adunay mga kampanya nga mapakyas ug ang importansya sa pagtan-aw sa panginahanglan sa katawhan isip usa ka public relations practitioner. Matod niya, dili malimtan sa mga tawo kon unsaon sila pagdaot sa usa ka campaign, ug mao kini ang usa sa labing dakong epekto nga angay hunahunaon sa mga naghimo niini.
Sa katapusan sa iyang presentasyon, iyang gipasiugda nga ang epektibong campaign kinahanglan magikan sa tinuod nga mga estorya nga makahimo og positibong kausaban sa katilingban ug sa nasod.
Nilungtad ang seminar hangtod sa katapusang mamumulong nga si Ms. Ana B. Pista, CEO sa Ardent Communications, nga nipaambit sa iyang kahibalo bahin sa paggamit sa artificial intelligence o AI.
Iyang gihisgutan ang mga buluhaton nga mapadali pinaagi sa AI, ilabina ang mga proseso nga mokabat pa unta og pipila ka semana aron mahuman.
Apan, iya sab giila ang mga isyu nga kauban niini sama sa ethical concerns, posibleng disruption sa trabaho, ug kakulang sa transparency.
Sa pangutana kon mapulihan ba sa AI ang mga mamumuo, iyang giingon nga, “dili ka mapulihan sa AI, kundi sa tawo nga naggamit ug AI,” nga nagpasabot nga ang kahibalo sa hustong paggamit sa teknolohiya maoy mahimong yawi sa umaabot nga trabahoan.
Naghatag ang maong seminar og paglaom ug dugang kahibalo sa mga estudyante sa Communication ug Public Relations gikan sa nagkadaiyang unibersidad sa Sugbo.
Gipakita niini ang lainlaing oportunidad sa karera, ingon man ang mga kahanas ug kahibalo nga ilang magamit sa ilang umaabot nga propesyon human sa kolehiyo. / Sinuwat ug hugway gikan ni LC Marie Manuel, UV BA-Communication student