PR0 7: 400 ka tawo sikop sud sa 1 ka semana’ng operasyon

Dul-an sa 400 ka mga indibidwal ang nasikop samtang kapin sa P4 milyunes nga kantidad sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa usa ka semana’ng anti-criminality operations gikan sa Abril 19 hangtod Abril 25, 2026.
Sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga nadakpan, 179 niini mga drug personalities nga nasikop sa nagkadaiyang operasyon sa tibuok Central Visayas.
Nakuha gikan kanila ang 593.56 gramos nga gituohang shabu nga adunay kantidad nga P4,036,208.00.
Sumala sa PRO 7, ang maong kalampusan dako og epekto sa pagkunhod sa suplay sa shabu sa rehiyon. Gawas sa drugas, gipahugtan sab sa kapulisan ang pagpangita sa mga wanted sa balaod.
Sa mga wanted person, 101 ka akusado ang nadakpan, diin 15 niini giila nga Most Wanted Persons nga nag-atubang og seryosong kaso sama sa murder, rape, robbery, ug drug-related offenses.
Samtang sa loose firearms, 16 ka tawo ang nasikop human nakuhaan og 26 ka lainlaing kalibre sa armas, usa ka granada, ug 41 ka mga bala.
Wala sab palabya ang ilegal nga sugal diin 94 ka indibidwal ang nasikop, samtang nasakmit ang kantidad nga P12,699.00 nga gitawag og “bet money.”
Gidayeg ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa PRO 7, ang iyang mga sakop sa maong kalampusan.
“Our operations are swift, decisive, and people-centered. We will sustain this momentum and ensure that lawbreakers face the full force of the law,” pamahayag ni Abad.
Gipasalig sa hepe ngadto sa mga molupyo sa Central Visayas nga dili molugak ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa kriminalidad aron maseguro ang kalinaw ug seguridad sa rehiyon. / AYB