PR0 7: 500 ka tawo sikop sud sa 1 ka semana anti-criminality operations

Dul-an sa 500 ka mga individual ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operations sa tanang unit sa kapulisan gikan sa Septiyembre 20 hangtod 26, 2026.
Ang maong mga operasyon niresulta sab sa pagkasakmit sa kapin P6.4 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas.
Ang labing dako nga operasyon gilusad sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 niadtong Septiyembre 26, 2026, diin nakasakmit sila og 28,409.3 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana nga dunay standard drug price nga P3,415,366.
Sa susamang panahon, ang anti-drug operations sa PRO 7 niresulta sab sa pagkasikop sa 166 ka indibidwal, lakip na ang unom ka High-Value Individuals (HVI) ug sa pagkasakmit sa 449.91 gramos nga gituohang shabu nga mokantidad og P3,059,388. Samtang sa paghingusog sa kampanya batok sa mga loose firearms, ang kapulisan nakasikop og 32 ka indibidwal ug nakaimbargo og 42 ka mga armas.
Pinaagi sab sa ilang programang “Oplan Katok,” ang mga sakop sa PRO 7 nakarekober og unom ka armas nga expired na ang lisensya ug permit aron maseguro nga dili kini makahatag og hulga sa kaluwasan sa publiko. Wala sab nagpaulahi ang kapulisan sa paggukod sa mga pinangita sa balaod.
Nakaakto sila sa pagdakop sa 29 ka Most Wanted Persons ug 127 ka laing wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest.
Dugang pa niini, moabot sa 130 ka mga sugarol ang nangadakpan atol sa anti-illegal gambling operations nga niresulta sa pagkasakmit sa P15,794 nga bet money.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa PRO 7, nagpasalamat sa komunidad sa padayon nga kooperasyon ug pagpabilin nga mabinantayon agi og suporta sa kampanya sa kapulisan aron magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa tibuok rehiyon. / AYB