Praktis pa lang sa 76ers gidumog na

Gibanabanang kapin sa 10,000 ka mga tawo ang ningsaksi sa pagpahigayon sa Philadelphia 76ers sa tinuig niining Blue-White open practice game sa Xfinity Mobile Arena ug usa sa dakong rason niini mao ang presensya sa superstars nga bag-ong mga sakop sa 76ers nga sila si LeBron James ug Jaylen Brown.
Alang ni James, mao kini ang premirong lakang paingon sa direksyon nga ilang gitinguha.
“To be able to take what we’ve done on the practice floor. Bring it to a game floor situation around our fans. It was a great first step in the direction we’re trying to go,” matod ni James. / Gikan sa wires