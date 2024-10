Prayer rally alang kang Mayor Jonas

Gibanabana nga 10,000 ka mga indibidwal ang mitambong sa prayer rally nga gipasugdahan sa community leaders agi og suporta ngadto kang dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortes.

Ang maong kalihokan gihimo niadtong Biyernes, Oktubre 11 sa City Hall grounds, sugod alas 6 sa gabii.

Si City Administrator Jamaal James Calipayan, kinsa mao ang miatubang sa mga nanambong, mihulagway nga si Cortes nag-atubang karon og “political persecution.”

“Mayor Jonas wants to convey to all of us that what he is experiencing is not just a personal attack, but a politically motivated persecution”, dugang ni Calipayan.

Gihisgutan usab niini ang legal nga mga hagit nga giatubang sa Mayor karon lakip na ang iyang pagkasuspenso ug ang pagkataktak niini sa gobyerno.

Gihulagway usab ni Calipayan nga kini mga nagpaluyo sa nahitabo sa mayor nagtinguha nga tangtangon kini sa iyang kasamtangan nga pwesto ug pugngan kini nga makadagan pa sa uban pang posisyon sa umaabot.

“They don’t just want him out of office; they want him imprisoned,” matod niini.

Ang abogada nga si Regal Oliva, kinsa magpapili isip Kongresista, misaka usab sa entablado kinsa nanawagan og patas sa natad sa politika.

Naglaum siya nga ang mga pag-ampo nga gihimo atol sa rally magpadayon bisan og human na ang kalihokan.

“Let us fight fair,” matod ni Oliva.

Atol sa pag-ampo, nanalangin ang mga partisipante og giya ug kalig-on alang kang Mayor Cortes lakip na ang patas nga hustisya sa giatubang karon sa Mayor.

Nanalangin usab sila alang sa kalinaw, panaghiusa, ug proteksyon sa Mayor, samtang naglaum usab nga mahunong na ang ilang giisip nga dili makiangayon nga politikanhong mga aksyon batok kaniya. / CAV