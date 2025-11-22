Prayer rally sa Sugbo ipahigayon sa Fuente Osmeña, Nob. 30

Nanawagan ang Arsobispo sa Sugbo nga si Alberto “Abet” Uy sa mga Sugboanon nga mosalmot sa ipahigayon nga usa ka malinawon nga panagtigom ug pag-ampo batok sa korapsiyon sa Nobiyembre 30, 2025.
Ang maong panawagan natala base sa gi-post sa Sabado, Nobiyembre 22, 2025, sa iyang Facebook page nga “Maymay sa Magbalantay.”
Matod pa sa arsobispo nga ang kalihukan nga gipaluyohan sa Cebu Anti-Corruption Coalition, nagtumong sa panaghiusa sa katawhan aron ipadayag ang ilang pagkahingawa ug kasuko batok sa isyu sa korapsiyon sa nasod.
MGA KALIHUKAN
Giulohan og “SuPaKK” (Sugboanong Pakigbisog Kontra Korupsyon), ang schedule sa prayer rally mao ang mosunod:
○ Alas 2:30 sa hapon — Misa sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa mga Katoliko.
Pagtigom sa Plaza Independencia.
○ Alas 3:45 sa hapon — Procession gikan sa Pilgrim Center padulong sa Fuente Osmeña Circle.
○ Alas 4:45 sa hapon — Mubo nga programa sa Fuente Osmeña Circle nga maglangkob sa mga pag-ampo, testimonya, ug mga mensahe nga nanawagan og matinud-anon, integridad, ug maayong panggobiyerno.
Gipasabot ni Uy nga ang pagtigom way katuyoan nga magkatibuwaag ang katilingban o mosuporta sa bisan unsang politikal nga grupo, kondili magsilbing usa ka “moral nga tingog” sa katuyoan nga maundang ang korapsiyon ug ang sistema nga nagduot sa mga kabos sa kalisdanan.
Gidapit niya ang mga komunidad sa parokya, mga eskwelahan, civic groups, mga organisasyon sa kabatan-onan, mga pamilya, ug mga lider sa gobiyerno sa pag-apil nga nag-ingon nga ang hiniusang kalihukan maoy gikinahanglan aron mamugos og tinuod nga pagbag-o sa katilingban. / CDF