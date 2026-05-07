Prayoridad ni Faciol mapalambo ang mga ospital sa probinsiya

Prayoridad sa bag-ong natudlo nga Provincial Health Officer (PHO) II, ang pagpaayo sa mga pasilidad sa ospital, pagkompleto sa kakuwang sa manpower, ug pagpalig-on sa koordinasyon sa mga rural health units (RHUs) sa tibuok Sugbo.
Kini aron mapalambo ang healthcare system sa probinsiya.
Si Dr. Shiela Faciol nga magdumala sa 16 ka ospital nga gipadagan sa probinsiya, nanumpa niadtong Lunes, Mayo 4, 2026, ug niingon nga ang iyang mandato nahiuyon sa prayoridad ni Governor Pamela Baricuatro nga himuong mas accessible ug responsive ang serbisyo sa panglawas.
Matod niya, naka-focus karon ang provincial government sa pag-upgrade sa mga ospital nga ilawom sa Capitol, lakip ang pagkompleto sa mga kagamitan ug pagsulbad sa kakulang sa personnel.
“Ang among labing dakong tumong mao ang pagpaayo sa health facilities, ilabina sa atong mga ospital, ug pagseguro nga kompleto kini sa kagamitan ug igo nga manpower,” matod ni Faciol sa interbyu sa media niadtong Martes, Mayo 5.
Sa iyang ikaduhang adlaw sa puwesto, gidayeg ni Faciol ang pagdugang sa pag-hire og manpower sa probinsiya ug niingon nga karon ilang gi-review ang staffing ug kahimtang sa 16 ka ospital sa probinsiya. Ang gidaghanon sa mga doktor sa provincial hospitals sa Sugbo nisaka og 71 porsiyento, gikan sa 177 niadtong Hulyo 2025 ngadto sa 303 hangtod Abril 15, 2026, sumala ni Capitol Public Health Consultant Nikki Catalan sa laing interbyu sa media.
Dugang kini og 126 ka doktor sa 16 ka ospital nga nitapak sa miaging kakuwang sa personnel.
Matod ni Catalan, ang kasamtangang gidaghanon naglangkob sa mga general practitioners ug specialists nga gi-assign sa nagkalainlaing lebel sa ospital.
“Dili nato hingpit nga magamit ang kagamitan kon kulang ang personnel, mao nga among gi-review ang staffing ug naningkamot nga makompleto ang health workers sa matag ospital,” matod ni Faciol.
Gidugang niya nga magpadayon ang probinsiya sa residency training programs isip pakigtambayayong sa Vicente Sotto Memorial Medical Center aron mas mapalambo ang mga doktor ug maengganyo ang mga general practitioner nga mag-specialize samtang magpabilin sa health system sa Sugbo. / CDF