Pre-trial ni Discaya, 9 ka sinumbong; giuswag

Giuswag ni Judge Nelson Leyco sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 ang pre-trial sa kaso batok sa kontraktor nga si Sarah Discaya ug siyam ka uban ngadto sa Pebrero 27, 2026.
Gikinahanglan ang dugang panahon para sa pre-marking sa sobra sa 4,000 ka pahina sa mga dokumento nga moigo sa tulo ka maleta.
Hangyo kini sa depensa aron masusi og tarong ang mga papeles sa dili pa ang pormal nga husay.
Sila kasamtangang nabilanggo sa BJMP Lapu-Lapu ug niatubang sa husay pinaagi sa video conference.
Nag-atubang sila og kasong Graft (RA 3019) ug Malversation of Public Funds tungod sa giingong ghost o wala mahitabo nga flood control project sa Davao Occidental nga nagkantidad og P96.5 milyunes.
Gibasura sa korte ang hangyo sa mga akusado nga ihunong ang kaso .
Wala sab tugoti ang ilang hangyo alang sa ocular inspection, pagbisita sa site sa Davao.
Ang mga petisyon alang sa bail dunganon pag-asikaso human sa pre-trial. / DPC