Premium sa Philhealth misaka sa Enero 1

Ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) nipahibawo niadtong Biyernes, Enero 12, 2024, nga ang premium contribution rate sa mga miyembro misaka ngadto sa singko porsyento sukad niadtong Enero 1, agig pagsunod sa Universal Healthcare Law.

Ang Presidente ug Chief Executive Officer sa PhilHealth nga si Emmanuel Ledesma miingon nga ang pagsaka gipatuman tungod kay nimando si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. taliwa sa “persistent economic challenges” nga giatubang sa mga Pilipino human sa Covid-19 pandemic.

Ang usbaw makaapektar sa mga miyembro nga mokita og P10,000 ngadto sa P100,000 matag buwan.

Matod ni Ledesma nga kadtong mokita og P10,000 mobayad og P500 matag buwan samtang kadtong mokita og di mominos P10,000.01 ngadto sa P100,000 makatampo og minimum nga P500 ngadto sa labing taas nga P5,000.

“Kailangan natin ng pondo para matugunan ang ating mga nasimulang magagandang pagbabago sa mga benepisyo ng PhilHealth ,” matod ni Ledesma sa usa ka press conference.

Una nang gipasabot sa PhilHealth nga ang pag-usbaw sa mga kontribusyon makatabang sa pagpundo sa dugang mga benepisyo nga gipalambo karon sa ahensya, lakip na ang pagpalapad sa coverage alang sa libreng consultation fees, laboratory tests ug uban pang diagnostic services.

Ubos sa Universal Health Care Law, ang tanang Filipino citizen, lakip na ang mga overseas Filipino workers, awtomatik nga na-enrol sa state social health insurance.

Niadtong Disyembre, gipahibalo ni Ledesma nga ang PhilHealth mopaumento sa pinansyal nga coverage alang sa mga galastuhan sa pagpaospital sa iyang mga miyembro, labing taas 30 porsyento sa tanang mga kaso. Gipaabot nga pinaagi niini makunhoran ang kwarta’ng mapagawas sa bulsa sa mga miyembro.

“It is about time that PhilHealth adjusts its rates in order for our members to cope with the increasing cost of medical care. We want our members to feel the value of their benefits which translates to meaningful financial risk protection. Dapat ramdam ng mga kababayan natin ang benepisyo nila sa PhilHealth,” matod ni Ledesma.