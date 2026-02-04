Preprasyon sa Gilas nauswag

Nauswag man tuod ang pagsugod sa 10 ka mga adlaw nga preparasyon sa Gilas Pilipinas alang sa second window sa FIBA World Cup Asian qualifiers apan kuntento ra gihapon si coach Tim Cone gumikan kay nasulod ra kini sa iyang gihan-ay nga petsa.
Gipasabot ni Cone nga sa orihinal nga plano, sugdan karong Pebrero 11, 2026 ang ilang preparasyon apan napugos siya pag-uswag niini gumikan kay upat ra ka mga magduduwa ang makatunga. Tungod niini, giuswag kini karong Pebrero 16.
“So we’ve moved it to Feb 16, which is when the Japan and Korea guys will start trickling in,” pasabot ni Cone, nga napatik sa Spin.ph.
Sa second window, nga sugdan karong Pebrero 26 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, kontrahon sa Gilas ang powerhouse teams New Zealand Tall Blacks ug Asutralia Boomers.
Ang mga sakop sa Gilas nga kasamtangang nagduwa sa Japan B.League naglakip ni Kai Sotto, kinsa bag-uhay lang nakabalik pagduwa gikan sa ACL injury.
Si Sotto wala nakaduwa sa first window gumikan kay nagpaalim pa kini sa iyang angol apan bisan pa niini, nakarehistro gihapon og 2-0 nga rekord ang Gilas.
Ang ubang gikan sa Japan mao sila si AJ Edu, Dwight Ramos, ug Quentin Millora-Brown samtang ang gikan sa Korean Basketball League mao sila si Kevin Quiambao ug Carl Tamayo.
Mobalik ra sab sa Gilas ang piniling mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nga gipangulohan ni San Miguel Beermen giant June Mar Fajardo. / ESL