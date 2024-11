Pres. Marcos: Bongga'ng Christmas party likayan

Giawhag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ug trabahante sa gobiyerno nga wagtangon na ang maluho nga pagsaulog sa Pasko isip pakighiusa sa liboan ka mga Pilipino nga nag-antos sa sunodsunod nga mga bagyo nga niigo sa nasod sa miaging mga buwan.

Sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Nobiyembre 18, 2024, si Executive Secretary Lucas Bersamin nipadayag og pagsalig nga dili na kinahanglan nga mopagawas og kamanduan ang Malacañang kalabot sa maong butang kay siya mituo ug nisalig sa kabuotan sa mga trabahante sa gobiyerno nga “can unilaterally adopt austerity in their celebrations.”

“Alinsunod sa panawagan ng ating Pangulo, hinihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ang mga marangyang pagdiriwang ngayong Pasko,” matod ni Marcos.

“This call is in solidarity with the millions of our countrymen who continue to grieve over lives, homes, and livelihoods lost during the six typhoons that pummeled us in a span of less than a month,” dason niya.

Imbes mag-grand holiday celebration, giawhag ni Bersamin ang mga ahensya sa gobiyerno nga idonar na hinuon ang kuwarta nga madaginot gikan sa pag-obserbar sa yanong pagsaulog sa Pasko ngadto sa mga biktima sa bagyo.

Siya niingon nga ang Pasko mao ang tanan mahitungod sa kaluoy.

Gipasalig ni Bersamin nga ang kagamhanan sa Pilipinas usa sa katawhang Pilipino sa paghinumdom sa pag-antos sa mga naapektuhan sa bagyong Kristine, Leon, Marce, Nika, Ofel ug Pepito.

SIDELINES

Sa sidelines sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacañan Palace sayo sa Lunes, gipasaligan ni Marcos ang apektadong populasyon nga ang gobiyerno nagtrabaho og dobleng panahon aron masugdan ang pagtukod pag-usab sa mga komunidad nga naigo sa kalamidad samtang nagpadayon ang relief operations.

Giawhag niya ang mga Pilipino nga hinumdoman ang mga biktima sa bagyo ug ang ilang mga pag-antos sa pagsaulog sa Pasko. / TPM / SunStar Philippines