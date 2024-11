Pres. Marcos masaligon ni Trump; Sen. Imee kinahanglan mangandam

Nipadayag og pagsaulog si Presidnete Ferdinand Marcos Jr., nga ang suod nga relasyon sa Pilipinas ug United States (US) dili mausab ubos sa administrasyon ni president-elect Donald Trump.

"I don't think it will change. The global forces that are our oldest treaty partner, that doesn't change," matod ni Marcos dihang gipangtuana bnahn sa US-Philippine relations human sa kadaugan ni Trump.

"So, I will have to see if there is a major change, but I don't think so. I don't think so," dugang ni Marcos.

Sa sayo pa, si Marcos nagpahayag og pagkamalaumon alang sa mas mabungahon ug dinamikong panag-uban tali sa Pilipinas ug US samtang iyang gipahalipayan si Trump human sa iyang kadaugan.

Namatikdan ni Marcos ang lig-on nga rekord sa kooperasyon sa Pilipinas ug US sa mga lugar nga naglakip sa depensa ug seguridad, pamatigayon ug pamuhunan, seguridad sa pagkaon ug enerhiya, renewable energy, aksyon sa klima, digital transformation, pagpalambo sa imprastraktura, ug humanitarian nga tabang.

IMEE MARCOS

Sa sayo pa, ang igsuon ni Marcos nga si Senador Imee, kinsa nangulo sa Senate Committee on Foreign Relations, nanawagan sa gobyerno sa Pilipinas nga mangandam alang sa dagkong mga pagbag-o sa mga palisiya sa US, ilabina kadtong makaepekto sa immigration, defense, ug geopolitical nga interes.

Iyang namatikdan ang tulo ka butang nga kinahanglang andam ang gobiyerno sa Pilipinas alang sa administrasyon ni Trump, lakip ang pagpanalipod sa mga dili dokumentado nga Pilipino, pag-una sa kapabilidad sa pagdepensa sa kaugalingon, ug pagpangulo sa bag-ong Association of Southeast Asian Nation consensus sa relasyon sa US-China.

Namatikdan sa magbabalaod nga adunay kapin sa 200,000 ka mga undocumented nga mga Pilipino nga naa na sa hulga sa mass deportations nga usa ka mainiton nga saad sa kampanya ni Trump.

Gipataas niya ang panginahanglan sa pag-andam alang sa gipalapdan nga mga programa sa reintegration lakip ang pagbansay sa kahanas, suporta sa panginabuhi, ug direktang tabang alang sa mga deportado gikan sa Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, ug Department of Foreign Affairs.

Gitataw ni Imee nga base sa 2025 National Expenditure Program, ang DSWD adunay igo lang nga pundo para sa 4,152 ka distressed ug undocumented overseas Filipinos sunod tuig samtang sa miaging tuig, ang DFA nakaabag lamang sa 72, 206 ka mga overseas Filipino gamit ang Assistance to Nationals Fund. ug ang Legal Assistance Fund.

“Let’s not wait for the hammer to fall -- prepare now,” matod ni Sen. Marcos.

“We need a plan for these families who may be forced to come home,” dason niya.

Gipasiugda usab ni Imee nga ang Pilipinas dili makakaya nga magsalig lamang sa mga langyaw nga kaalyado o gahum alang sa depensa nga nagpataas sa panginahanglan alang sa gobiyerno nga mohimo og mga lakang aron paspas nga masubay ang inisyatibo sa Self-Reliant Defense Posture (SRDP), usa ka programa nga gitumong sa paghimo sa depensa, mga ekipo ug pagkunhod sa pagsalig sa mga langyaw nga suppliers.

Sa pagkonsiderar sa posibleng mga pagbag-o sa polisiya sa gawas sa US, siya niingon nga ang Pilipinas kinahanglan na nga mosulod sa Asean aron palig-unon ang iyang relasyon sa iyang mga silingan ug makiglambigit sa mga gahum sa rehiyon aron mapanalipdan ang mga interes niini.

“The Philippines must act now to secure our people, strengthen our defenses, and ensure we’re prepared for any shifts in global dynamics,” dugang sa Senadora.

"The world is changing fast, and we can’t afford to be caught unprepared," dason niyad. / TPM / SunStar Philippines