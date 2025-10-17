Pres. Marcos mibalik sa Bogo City, San Remigio

Gibisita og balik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga dapit nga naigo sa linog sa Bogo City ug San Remigio niadtong Biyernes, Oktubre 17, 2025, aron inspeksyunon ang paghatod sa ayuda ug gipasaligan ang tanang pamilya nga apiktado duna nay temporaryong kapuy-an.
“I’m happy to report na talaga lahat, everybody ng nasiraan nang bahay ay meron nang tinitirhan kahit tent lang muna ,” matod ni Marcos atol sa iyang pagbisita sa duha ka lungsod.
Ang pagbisita sa Presidente nahitabo 15 ka adlaw human sa iyang unang inspeksyon.
Una siyang niadto sa Bayanihan Village sa San Remigio, diin ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) nagtukod og 45 ka modular shelters alang sa mga pamilya nga nawad-an og balay.
Ang matag unit, nga may sukod nga 18 square meters, maka-accomodate og hangtod sa lima ka tawo.
Ang DHSUD maoy naghatag sa mga shelters, samtang ang lokal nga kagamhanan ang nag-atiman sa suplay sa kuryente.
Pipila usab ka mga donor ang naghatag og mga batakang kagamitan, lakip na ang mga electric fan ug mga katre.
Ang modular shelter usa ka prefabricated housing unit nga ginama gikan sa mga sections—o mga modules—nga gitukod sa gawas sa site, dayon gidala ug gi-assemble diin kini gikinahanglan.
Sa disaster response, nagpasabot kini og usa ka temporaryo apan lig-on nga istruktura nga dali ra ma-set up aron kapuy-an sa mga pamilya.
Ang matag module kasagaran adunay bongbong, sawog, ug atop nga ginama sa gaan apan lig-on nga mga materyales sama sa insulated panels o steel frames.
Kung itandi sa mga tent, ang modular shelters naghatag og mas maayo nga proteksyon gikan sa panahon, mas dugay nga mapuslan, ug dunay pribacy bisan pa nga giisip gihapon kini nga temporaryong balay hangtod nga matukod ang mga permanente.
Si Gobernador Pamela Baricuatro ug San Remigio Mayor Mariano Martinez maoy miuban kang Marcos sa pagbisita. / CDF